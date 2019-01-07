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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Abant Kavşağı Elmalık, Seymenler, Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 21:57
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bölgede gün içinde azalan kar yağışı ,akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. D-100 kara yolunun Abant Kavşağı Elmalık, Seymenler, Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri sürücüleri uyarıyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre olduğu bölgede kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı Viyadükleri kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:57
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