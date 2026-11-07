  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar Bankacılık krizi ülkeyi karıştırdı: Devlet Başkanını gözaltına aldılar! 'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor' İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü SPK’den üç hissedeki işlemlere suç duyurusu ve iki yıl işlem yasağı Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama 11 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!" ABD’den nükleer tehdit! İran’da panik tavan yaptı, halka iyot tabletleri dağıtılıyor! Siyonist rejim çatırdıyor! İsrail muhalefetinden şok itiraf: Netanyahu sivil darbe planlıyor!
Yerel Bolu Dağı'nda kar ve sis etkisi
Yerel

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkisi

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkisi

Bolu Dağı'nda gece başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü; hava sıcaklığı sıfır dereceye düştü, ekipler buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. D-100 geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar indi.

Bolu Dağı'nda gece başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü; hava sıcaklığı sıfır dereceye düştü, ekipler buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. D-100 geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar indi.
BOLU Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Türkiye'nin kara yolu ulaşımında önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Asfalt kar tutmazken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde aralıklarla hafif kar yağışı etkisini sürdürdü. Bölgede hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23