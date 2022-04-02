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Aktüel Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde heyelan!
Aktüel

Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde heyelan!

Karayolları Genel Müdürlüğü "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 20:45:00 -
Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde heyelan!

Karayolları Genel Müdürlüğü "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır." açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır."

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