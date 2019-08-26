Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler 125 gündür eylemde

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan 97 işçiden bir kısmının başlattığı oturma eylemi 125 gündür belediye önüne kurulan çadırda devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, 31 Mart seçimlerini kazanmasının ardından işlerine son verdiği 97 temizlik işçisinden bir kısmının başlattığı ve Hizmet-İş Sendikası tarafından desteklenen oturma eylemi 125 gündür devam ediyor. Bolu Belediyesi’nin de bulunduğu Demokrasi Meydanı’na kurdukları çadırda işe geri alınmaları için eylemlerine devam eden işçiler adına Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş basın açıklaması yaptı.

“Başkan Özcan, vazgeçmemizi istiyor”

Karataş, “Bolu Belediyesi’nde yaşanan sendikal baskı, tehdit ve işten çıkarmalara karşı başlattığımız oturma eylemimizin bugün 125. günüdür. Bu 125 günlük süreç içerisinde Belediye Başkanı Tanju Özcan ile defaatle görüşmeler yapılmış, ancak Sayın Özcan seçim öncesi ve mazbata alırken verdiği taahhütleri yerine getirmediği gibi, görüşmelerde verdiği sözleri de yerine getirmekten imtina etmiştir. Hem verdiği sözü yerine getirmemekte hem kamuoyunu yalan-yanlış bilgilerle yanıltmaya çalışmakta hem de mücadeleden vazgeçmemizi istemektedir” dedi.

“İşten çıkarmaları haklı göstermeye çalışıyor”

Başkan Özcan’ın gerçek dışı iddialarda bulunduğunu belirten Karataş, “CHP’li Özcan’ın bazı basın-yayın organlarında yer alan gerçek dışı iddiaları ve beyanlarına tanık olmaktayız. Örneğin patolojik bir biçimde, ’İşten çıkardığımız işçilerin 70-75’i ‘bizi neden işten çıkardın’ demedi şeklinde gerçek dışı söylemle, işten çıkarmaları haklı göstermeye çalışmaktadır. Bundan 3 ay önce, işten çıkardığı işçileri Ramazan Bayramı’ndan sonra işe başlatacağını söylemiştir. Aradan Kurban Bayramı da gelip geçmiştir, fakat şu ana kadar işe geri aldığı bir işçi dahi yoktur. Buna rağmen emeğinden başka geliri olmayan emekçileri Ramazan ayının tam ortasında işten çıkararak mağdur etmek ve sonra bunun haklı bir uygulama olduğunu ifade etmek nasıl bir psikolojik bir sorundur, anlamak mümkün değildir. CHP’li Özcan, yaptığı kıyım, zulüm ve adaletsizliğin fazlasıyla farkında olmakla birlikte, vicdani olarak bir rahatsızlık duymamaktadır. Sadece, üyelerimizin hak ve hukukunu gözetmemizden rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle de hakkını arayan emekçilerin sendikamız tarafından kullanıldığını iddia etmekte, Hizmet-İi’i hedef göstermeye çalışmaktadır. Bu, ancak kin ve emek düşmanlığı ile açıklanabilecek bir durumdur” diye konuştu.

“Özcan, kimi kandırmaya çalışıyor”

Başkan Özcan’ın işçileri geri almamasına sebep olarak sendikanın gerçekleştirdiği Emek ve Adalet Yürüyüşünü gösterdiğini söyleyen Karataş, “Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur eden CHP’li Özcan, işten çıkardığı işçileri ikişer üçer gruplar halinde işe geri alma sözü verdiğini zaman zaman belirtmekle birlikte, işçileri işe geri almamasına sebep olarak, sendikamız tarafından gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü gösterme gafletine düşmektedir. Başkan Özcan kimi kandırmaya çalışmaktadır? Kamuoyunu şaşırtmaya ne zamana kadar devam edecek, nereye kadar rol yapacak? Bolu Belediyesi önünde 125 gündür oturma eylemine devam etmekte olan emekçilere işlerini geri iade ederek samimiyetinizi ortaya koyunuz. Önce Kur’an-ı Kerim’e el basarak verdiğiniz sözü tutunuz. Noter huzurunda verdiğiniz sözü yerine getiriniz. Sayın Tanju Özcan’ı kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan vazgeçmeye ve samimi davranmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.