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Gündem Bolu Belediyesi 12 şehit için 7 günlük yas ilan etti. Umarız tekrar CHP’den atılmaz
Gündem

Bolu Belediyesi 12 şehit için 7 günlük yas ilan etti. Umarız tekrar CHP’den atılmaz

Yeniakit Publisher
2023-12-26 10:35:00 -

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kuzey Irak'taki 12 şehit için 7 günlük yas kararı aldı. Özcan, belediye sınırları içerisinde her türlü eğlencenin yasaklandığını duyurdu. Yılbaşı gecesi yapılması planlanan Emircan İğrek konseri de iptal oldu. Bu karardan sonra, TBMM'de yayınlanan terör bildirisine imza atmayan CHP'nin tavrı merak ediliyor.

Tanju Özcan, yaptığı açıklamada "Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak için Bolu Belediyesi sınırları içinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Bu süre boyunca canlı müzik başta olmak üzere her türlü eğlence faaliyeti yasaklandı. Ayrıca Bolu Belediyesi’nin yılbaşı gecesi düzenleyeceği Emircan İğrek konseri de iptal edildi" ifadelerini kullandı.

 

"Allah şehitlerimize rahmet etsin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diyen Özcan "Yas kararımıza uymayanlara karşı, idaremiz tarafından gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacak" şeklinde konuştu.

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