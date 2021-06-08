Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de başvurular 22.06.2021 tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.

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