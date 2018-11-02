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Bolt'tan ayrılık kararı!

Usain Bolt, takım ile yollarını ayırdı.

02 Kasım 2018 Cuma 10:45
Bolt'tan ayrılık kararı!

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından ayrıldı.

Central Coast Mariners takımının internet sayfasından yapılan açıklamada, takımla ağustos ayından bu yana deneme antrenmanlarına çıkan ve ilk hazırlık maçında iki gol atan Usain Bolt'un takımdan ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, oyuncunun temsilcisi Ricky Simms ile kulüp yönetimi arasında yapılan görüşmelerde parasal yönden anlaşma sağlanamaması nedeniyle Bolt'un ayrılık kararı aldığı duyuruldu.

Futbola başlama fırsatı vermesinden dolayı kulübe teşekkür eden 32 yaşındaki Bolt ise, sezonun geri kalanında takıma başarı diledi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:45
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