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Bolton'u Türkiye'ye gönderen Trump, yine 'umut' verdi

Sürekli ağız değiştiren ve çekilme sürecini erteleyerek Türkiye'yi oyalayan ABD Başkanı Trump, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz. Suriye'den çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok." sözleriyle yine umut vererek aynı taktiğe devam etti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:26
Bolton'u Türkiye'ye gönderen Trump, yine 'umut' verdi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması geldi.

Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz. Suriye'den çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

"4 ayda demedim" demişti

"Hemen çekileceğiz" diyen Trump, geçtiğimiz hafta yine ağız değiştirerek Suriye’den çekilme konusunda hiçbir zaman 4 aylık bir takvim vermediğini belirtti ve çekilme sürecinin zamana yayılacağını söylemişti.

New York Times’a konuşan yetkililer, “Trump, askerlerinin 4 ay içerisinde çıkmasına karar verdi” ifadesini kullandı.

Daha önce de '30 gün' demişti

Trump askerlerin Suriye'den çekilmesiyle ilgili ilk açıklamasında ise "Hepsi geri geliyor, hepsi şimdi geri geliyor" ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray'dan basına verilen bilgilendirmelerde ise çekilmenin 60-100 gün içinde tamamlanacağı ifade edilmişti.

 

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:26
  1. Donald Trump
  2. Suriye açıklaması
  3. Suriye
  4. ABD

YORUM YAZ

  • DallıDallı46 dk önce
    OYALAMA GEVELEME.TÜRKİYEYİ KANDIRAÇAK.ORTA DOĞUDA İSRAİLLE BERABER BATMAYA DEVAM EDECEKLER.BUNDAN SONRA ESKİ TÜRKİYEYOK.ÇUVALLAR ONLARIN BAŞLARINA GEÇECEK ANLAYAMAYACAKLAR BİLE.
  • uğur Uygun uğur Uygun 1 sa önce
    ... yemedi yine kiviriyor harekât başlamalı amerikada dersi verilmeli

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