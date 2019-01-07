Bolton'u Türkiye'ye gönderen Trump, yine 'umut' verdi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması geldi.



Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz. Suriye'den çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

"4 ayda demedim" demişti

"Hemen çekileceğiz" diyen Trump, geçtiğimiz hafta yine ağız değiştirerek Suriye’den çekilme konusunda hiçbir zaman 4 aylık bir takvim vermediğini belirtti ve çekilme sürecinin zamana yayılacağını söylemişti.

New York Times’a konuşan yetkililer, “Trump, askerlerinin 4 ay içerisinde çıkmasına karar verdi” ifadesini kullandı.

Daha önce de '30 gün' demişti

Trump askerlerin Suriye'den çekilmesiyle ilgili ilk açıklamasında ise "Hepsi geri geliyor, hepsi şimdi geri geliyor" ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray'dan basına verilen bilgilendirmelerde ise çekilmenin 60-100 gün içinde tamamlanacağı ifade edilmişti.