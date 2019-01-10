"Bolton'ın sözleri provokatif" diyen uzman: PKK 'örgütçük' oldu!

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Danışmanı John Bolton'ın açıklamaları ile ABD'nin bölgeden çekilmesi sonrası olası süreci ve Türkiye'nin operasyonuyla bölgedeki güç dengesinin nasıl şekilleneceğini değerlendirdi.

"İsrail'den aldığı icazet doğrultusunda..."

DHA'nın haberine göre, Bolton'ın açıklamalarının provokatif olduğuna dikkat çeken Dr. Güçlüer, "Artık ABD’nin dış politikasını çeşitli söylemler üzerinde analiz etmemeyi öğrendik. Bolton'un saha gerçekliğiyle örtüşmeyen, genel olarak ABD'nin dış politikasını yansıtmayan açıklamalarını konjonktürelsiyasi taktikler olarak görüyorum. Bolton, İsrail'den aldığı icazet doğrultusunda yanlı ve maksatlı bir açıklama yaptı. Ancak Türkiye doğru strateji izliyor, saha sosyolojisini çok iyi okuyor ve geliştiriyor. Dolayısıyla alana hâkim. Bolton tarzı açıklamalar ise Türkiye'nin stratejisini ve operasyon kararını değiştiremez" diye konuştu.

"ABD yönetimi Bolton'ı dikkate almıyor"

PKK/PYD'nin hala terör örgütü değil de bölgedeki Kürtlermiş gibi yansıtılıp, Türkiye tarafından saldırıya uğrayacakları yönündeki söylemlerin doğru olmadığını ve kabul edilemeyeceğini belirten Dr. Güçlüer, "Bu yaklaşım son dönemde ABD'nin dış politikasıyla da örtüşmüyor, doğru değil, kabul edilemez. Bolton'un açıklamalarından sonra Beyaz Saray Sözcüsü, 'Trump'ın açıklamaları doğrultusunda ABD Suriye'den çekilecek' şeklinde açıklama yaptı. Yani bu açıklama aslında, Bolton'un açıklamalarının dikkat alınmadığını, başkan Trump’ın çekilme kararının dikkate alınması gerektiği yönünde güçlü bir mesaj içeriyor. Türkiye'nin Trump ve ekibini siyasi muhatap olarak alması doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bölgeyi kıskaca aldı"

Nihai hedefi Çin olan İran’a yönelik operasyon için, körfez ülkelerini dizayn etmek ve bu bağlamda küresel hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye’ye yakınlaşmak durumunda olan ABD'nin Suriye'den çekilmek durumunda olduğunun altını çizen Dr. Güçlüer, sözlrini şöyle sürdürdü;

"ABD askeri birliklerini Amerika’ya götürmüyor, Irak'a kaydırıyor. Hedefte İran var Çin var ancak İran’la Çin arasındaki kadrajda Rusya’da var. O yüzden ABD bu süreçte Türkiye’yi yanına çekebilmek için patriot, teröristlerin başına ödül konulması, F-35 tesliminde sorun olmayacağı açıklamaları gibi pek çok kartı masaya koydu. Tabi bu arada Türkiye’de sahadaki gücünü arttırdı. Türkiye İdlib-Kandil hattında bölgeyi kıskaca almış durumda. Irak’ın kuzeyinde daha önceden PKK’nın kontrolündeki 10’dan fazla bölgeyi kontrol altına aldı. ÖSO adeta bir düzenli ordu gibi kurumsallaşmada çok önemli mesafeler kat etti. Neredeyse sahadaki bütün etnik, dini ve mezhepsel gurupları Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlama ve demokratik Suriye devletini kurmak için bir araya getirmeyi başardı Türkiye. Artık ne ABD'nin ne de diğer aktörlerin Türkiye’ye rağmen sahada farklı askeri kapasiteler ve seçenekler oluşturabilmeleri kolay değil. Fırat'ın doğusunda ABD’nin 16 tane askeri üssü ve 2 bin askeri var, plana göre bunlar Suriye'den ayrılacak. Orta Doğu'da maalesef siyaset silahsız olmuyor. ABD bölgeden ayrıldığında Türkiye'nin olası operasyonunda PKK/PYD'nin büyük bir silahlı güç kabına uğrayacağı açıktır."

"ABD'nin çıkarları için Türkiye'ye ihtiyacı var"

Türkiye'nin bölgede Kandil'den İdlib'e kadar stratejik konvansiyonel konuşlanmalar yaptığını söyleyen Dr. Güçlüer, "Bu da ABD'yi bölgede hareketsiz kıldı. ABD'nin küresel çıkarları için bölgede Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye sahaya girdikçe eli daha da güçlendi. Türkiye, sadece patriotlarla bölge hava savunma sistemi kuramaz. Bunlar noktasal atış yapan sistemlerdir. Bu nedenle Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini almalıdır ve ayrıca halen milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Siper orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin üretimlerine hız vermelidir" diye konuştu.

"100 gün içinde..."

Çekilmenin nasıl olacağı yönünde de bilgi veren Dr. Güçlüer, "Çekilme, ABD çekilecek Türkiye bölgeye girip, PKK/PYD'yi temizleyecek şeklinde olmayacak. 60 günlük 100 günlük takvim, Türkiye'nin değil, ABD'nin takvimidir. ABD’nin çekilmesiyle koordineli olarak Türkiye'de alana girecek. Yani 60 gün 100 gün sonra muhtemelen Türkiye sahaya büyük bir oranda girmiş olacak. Bu da PKK/PYD'nin alanda belki 4 ay içerisinde büyük bir oranda temizlenmesi sürecini başlatabilir. Bolton ve diğer aktörlerin asıl endişesi budur. Bunca yıl besleyip, büyüttüklerinin 120 gün içerisinde özellikle silahlı güç anlamında ortadan kalkma ihtimalinin ortaya çıkması, bunların sinir ucu haline geldi. O yüzden bu kadar yüksek tepki gösteriyorlar. Bu yüzden silahlı gücünü kaybetse bile Suriye’nin geleceğinde PYD/PKK’nın siyasi figür olarak kalabilmesini sağlamaya çalışıyorlar" dedi

"Çekilmenin koordineli olmasına ihtiyaç var"

Çekilmenin birden olmasının zararlı olacağına dikkat çeken Dr. Güçlüer, "Çekilmenin koordineli olmasına ihtiyaç var. TSK çok yönlü ve çok boyutlu operasyonlar yapıyor. Böyle karmaşık bir ortamda ABD, Rusya ve bölgedeki diğer dost unsurlarla istenmeyen karşılaşmaların olmaması için koordinasyon şart, çekilmenin birden olması da zararlıdır. Ortaya çıkan boşlukları farklı terör örgütleri doldurabilir" diye konuştu.

"Türkiye operasyonu çok rahat yapar"

Türkiye'nin olası operasyonda başarılı olacağının altını çizen Dr. Güçlüer, "ABD Türkiye'yi tekrar oyalama ve zaman kazanma sürecine girerse, Türkiye operasyonu yapar. Çok net de başarılı olur. Türkiye operasyon kararını, ABD oradan çekileceğini açıklamadan önce deklare etti. Bu operasyonu da çok rahat yapar" diye konuştu.

"PKK örgütçük oldu"

Yurt içinde PKK veya diğer terör örgütlerinin ciddi sayılabilecek eylem imkan ve kabiliyetlerinin kalmadığını söyleyen Dr. Güçlüer, "Çünkü bitirildi, 2018 yılı PKK’ya en düşük katılım oldu, neredeyse katılım sıfır. Aralık ayı raporuna göre yurt içinde toplam terörist sayısı 600'ün altında, 10 binlerden bu rakamlara gelindi. Örgütün bölgede toplumsal tabanı ve hareket kabiliyeti kalmadı, ancak saklanarak kendi varlıklarını idame ettirmeye çalışan bir örgütçük haline dönüştüler" ifadelerini kullandı.

"Yurt içinde PKK artık risk teşkil etmiyor"

PKK'nın toplumsal tabanının kalmadığını da kaydeden Dr. Güçlüer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Coğrafyamızda bu kadar önemli gelişmeler olurken, PKK’nın her hangi bir etki ortaya koyamamış olması, terörle mücadelede Türkiye’nin başarısını ortaya koyan önemli bir işarettir. Bunda, yerli ve milli teknoloji üretimi, FETÖ'nün içimizden temizlenmesi, güvenlik bürokrasisindeki uzmanlaşma ve branşlaşma ile bölgede ciddi şekilde yürütülen sosyal devlet uygulamaları etkili oldu.Bu nedenle Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik olası operasyonlarında PKK’nın artık yurt içine yönelik herhangi bir tehdit üretebileceğini sanmıyorum."