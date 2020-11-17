Bolivya’da insandan insana bulaşan yeni virüs keşfedildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türünün tespit edildiğini açıkladılar. Uzmanların açıklamalarına göre ölümcül olan bu virüs, bir şekilde farelerden insanlara geçti.

CDC araştırmacılarının yaptıkları açıklamalara göre Bolivya'da tespit edilen yeni virüs türü, ebola hastalığı gibi hemarojik ateşe neden olan virüs ailelerinin nadir bir türü. Virüsün ilk kez 2004 yılında küçük bir salgına yol açtığını belgeleyen bilim insanları, bu virüse "Chapare" ismini verdiler. Bu isim, virüsün ilk çıktığı yerden geliyor. Uzmanlara göre virüs, 2019 yılı itibarıyla yeniden görülmeye başladı ve şu ana kadar da 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Bilim insanlarına göre farelerden insanlara bulaşan Chapare virüsü, vücut sıvıları aracılığıyla yayılıyor. Bu da virüsün etkisinin, koronavirüsten daha hızlı bir şekilde kendisini göstermesine yol açıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Epidemiyolog Caitlin Cossaboom, biri tıbbi asistan, biri ambulans doktoru ve biri de gastroenterolog olan üç sağlık çalışanının, enfekte olan kişilerle teması sonucunda bu virüsü kaptığının tespit edildiğini belirtiyor. Üstelik bu sağlık çalışanlarından ikisi, ne yazık ki hayatını kaybetmiş durumda.

Cossaboom tarafından yapılan açıklamalara göre Chapare virüsü için geliştirilmiş bir tedavi yöntemi yok. Enfekte olan kişilerin yüksek ateş, kusma, deri döküntüsü, diş eti kanaması ve karın ağrısı gibi belirtiler gösterdiğini söyleyen bilim insanı, hastalanan kişilere sadece destekleyici tedaviler uygulanabildiğini ifade ediyor. Patolog Maria Morales-Betoulle ise daha yaygın bir hastalık bulmayı düşündüklerini ancak bambaşka bir durumla karşılaştıklarını, buna da çok şaşırdıklarını söylüyor.

Bilim insanlarının dikkat çektikleri başka bir husus ise bu virüsün yıllardır dolaşımda olabileceği ihtimali. Uzmanlar, virüsün daha önce de var olabileceğini zira çok benzer semptomlar gösteren dang hastalığının bu virüsle karıştırılmış olabileceğini ifade ediyorlar. İnsandan insana bulaşmanın salgına yol açabileceğini vurgulayan bilim insanları, virüsle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini, ilerleyen süreçte daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söylüyorlar.