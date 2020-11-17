  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bolivya’da insandan insana bulaşan yeni virüs keşfedildi
Dünya

Bolivya’da insandan insana bulaşan yeni virüs keşfedildi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bilim insanları yeni bir virüs türü buldu. "Chapare" ismini alan virüs, farelerden insanlara geçti ve insanlar arasında da yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar virüsün salgına dönüşmesinden korkuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:47:00 -
Bolivya’da insandan insana bulaşan yeni virüs keşfedildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türünün tespit edildiğini açıkladılar. Uzmanların açıklamalarına göre ölümcül olan bu virüs, bir şekilde farelerden insanlara geçti.

CDC araştırmacılarının yaptıkları açıklamalara göre Bolivya'da tespit edilen yeni virüs türü, ebola hastalığı gibi hemarojik ateşe neden olan virüs ailelerinin nadir bir türü. Virüsün ilk kez 2004 yılında küçük bir salgına yol açtığını belgeleyen bilim insanları, bu virüse "Chapare" ismini verdiler. Bu isim, virüsün ilk çıktığı yerden geliyor. Uzmanlara göre virüs, 2019 yılı itibarıyla yeniden görülmeye başladı ve şu ana kadar da 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Bilim insanlarına göre farelerden insanlara bulaşan Chapare virüsü, vücut sıvıları aracılığıyla yayılıyor. Bu da virüsün etkisinin, koronavirüsten daha hızlı bir şekilde kendisini göstermesine yol açıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Epidemiyolog Caitlin Cossaboom, biri tıbbi asistan, biri ambulans doktoru ve biri de gastroenterolog olan üç sağlık çalışanının, enfekte olan kişilerle teması sonucunda bu virüsü kaptığının tespit edildiğini belirtiyor. Üstelik bu sağlık çalışanlarından ikisi, ne yazık ki hayatını kaybetmiş durumda.

Cossaboom tarafından yapılan açıklamalara göre Chapare virüsü için geliştirilmiş bir tedavi yöntemi yok. Enfekte olan kişilerin yüksek ateş, kusma, deri döküntüsü, diş eti kanaması ve karın ağrısı gibi belirtiler gösterdiğini söyleyen bilim insanı, hastalanan kişilere sadece destekleyici tedaviler uygulanabildiğini ifade ediyor. Patolog Maria Morales-Betoulle ise daha yaygın bir hastalık bulmayı düşündüklerini ancak bambaşka bir durumla karşılaştıklarını, buna da çok şaşırdıklarını söylüyor.

Bilim insanlarının dikkat çektikleri başka bir husus ise bu virüsün yıllardır dolaşımda olabileceği ihtimali. Uzmanlar, virüsün daha önce de var olabileceğini zira çok benzer semptomlar gösteren dang hastalığının bu virüsle karıştırılmış olabileceğini ifade ediyorlar. İnsandan insana bulaşmanın salgına yol açabileceğini vurgulayan bilim insanları, virüsle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini, ilerleyen süreçte daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söylüyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
İstanbul'a gelen Pompeo kuralları hiçe saydı
Gündem

İstanbul'a gelen Pompeo kuralları hiçe saydı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak Fener Rum Patriği Bartholomeos ile tokalaştı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay