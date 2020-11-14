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Dünya Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi
Dünya

Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi

Batı Sahra'daki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında imzalanan ateşkesin iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:11:00 -
Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi

Batı Sahra bölgesindeki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali tarafından imzalanan ve Polisario'ya bağlı bir haber ajansında yer alan açıklamada, "Fas ile ateşkes anlaşması resmen iptal edildi. Bunun sonucunda halkımızın meşru haklarını savunmak için savaş eylemleri yeninden devrededir." ifadelerini kullandı.

Fas tarafından ise söz konusu duruma ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurlarının, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyordu.

Fas Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini ifade etmişti.

Fas haber ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde de Fas ordusunun gerçekleştirdiği operasyonda, Polisaryo Cephesi'ne bağlı silahlı milislerle yaşanan karşılıklı çatışma sonrasında Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliğin tamamıyla sağlandığı belirtilmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Yorumlar

Deniz

Yine birileri karıştırmaya başlıyor batı batı batı Batı'nın da bir gün içini biz karistirsak Avrupa'da ABD de karışıklık ciksada güçleri bir düşüşe geçse iyicene
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