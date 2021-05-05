Bölgeye yakın isimden Türkiye-Mısır adımı sonrası çarpıcı açıklama! Sisi büyük hatadan döndü

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak. Mısır ile hangi adımlar atılacak? SETA Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Pirinççi, "Mısır ile Türkiye’nin birlikte işbirliği yapabileceği çok fazla alan var… Özellikle Libya meselesi bunun içinde" dedi.

Ferhat Pirinççi, "Mısır’ın Haziran 2020’de Yunanistan ile yaptığı anlaşma açıkça büyük hataydı. Doğu Akdeniz’in en asli unsuru Türkiye ve Mısır’dır. Yunanistan ise 200 kim altında bir kıyı uzunluğu var. Yunanlılar, Mısır’ı kullanmak istediler. Fakat Kahire bunun farkındaydı. Siyasi dengeler, Türkiye ile yapılacak anlaşmanın önünde bir engeldi. Mısır artık Türkiye ile ilişkilerde gri ve tonlarına yakın renkte bakılacak." dedi.