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Bölgeye uluslararası güçler mi geliyor? Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası güçler tarafından oluşturulacak bir güvenli bölgeyi istemediklerini duyurdu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:59
Bölgeye uluslararası güçler mi geliyor? Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölge oluşturulmasını gerekli görmedikleri açıklamasını yaptı.

Rus Dışişleri yetkililerinin açıklamalarında Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafına ilişkin dün Soçi'de varılan ortak mutabakat uyarınca, Türk güçlerinin Kobani ve Menbiç'e girmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Suriye hükümeti ile Kürt güçlerin kamuoyuna duyurulmayan kapalı görüşmeler yaptığı, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de vardıkları ortak mutabakatın da söz konusu görüşmelerin sonuçlarına dayandığı kaydedildi.

Rus Dışişleri adına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ‘Suriye topraklarının her karışının Şam'ın kontrolünde olması gerektiğini’ de belirtti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:59
  1. Rusya
  2. Sergey Verşinin

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