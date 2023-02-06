Bölgeye keşif yapmak için gitmişti! Sivaslı deprem bilimci korkutan keşif sonucu: 2 hafta önce uyarmıştı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sivaslı Deprem Bilimci Serkan İçelli, 16 Ocak'ta depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerin ardından sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşayan vatandaşları deprem olabileceği yönünde uyardı. İçelli paylaşımlarında, “0.7 mm kayma hızı olan segment üzerinde biriken deformasyon enerjisinin 3 ile 5 metre arası atım yapması kaçınılmaz olup, yakın bir tarihte 6 mw üzeri bir deprem ile büyük deprem sinyalini verip kendini hatırlatacaktır. Kahramanmaraş ve çevre il halkına saygıyla duyurulur” şeklinde ifadelere yer verdi.

“Sosyal medyada üzerinden uyardım"

Serkan İçelli, deprem konusunda sosyal medyada uyarılarda bulunduğunu söyleyerek, “Sivas öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef bu ölümler göz göre göre yaşandı. 22-24 Ocakta sosyal medyada yayınladığım yazılarla uyarılarda bulunmuştum. Deprem risk haritamızda da bunu göstermiştim. Pazarcık dediğimiz bölgede ölü deniz fay zonu üzerinde deprem gerçekleşti. İlk önce 7.8 gibi büyüklükten bahsedildi ama bu bilgi tekrar revize edilerek 7.5 oranında bir deprem olduğu anlaşıldı. Şiddet açısından baktığımızda 9.8 oranında bir deprem olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgede keşif yaptı

İçelli, en son 16 Ocak'ta keşif yapmak için o bölgeye gittiğini belirterek, “Keşfe Erkenek Tüneli'nden başladık ve Türkoğlu-Pazarcık- Gölbaşı segmentlerine kadar tek tek gezdik. Sıkıntının olduğunu belirttik. Fakat iş işten geçtikten sonra belirtmiş olmanın da bir faydası yok. Bu deprem beklenen bir depremdi, ülkemizde ki diğer depremlerde sürpriz olmayacak. Bu acıları yaşamadan önce önlemlerimizi almamız gerekiyor. Benim görüşüm evlerinizde hasar varsa özellikle Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesindeki insanlar evlerinde hasar olmasa dahi kendi imkanlarıyla 1-2 gün dışarda geçirmelerini tavsiye ederim. Sıkıntılı bir bölge, devlet yetkililerinin ve AFAD'ın vermiş olduğu talimatlara uysunlar” dedi.