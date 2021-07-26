Bölgeye 75 TIR’lık konvoyu gönderdiler! Askeri üs hamlesi

ABD ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçleri, Haseke’nin güney kırsalındaki Şeddadi ilçesindeki askeri üssü, Amerikan askeri araçları, zırhlı araçlar ve lojistik teçhizat taşıyan 75 TIR’lık bir askeri konvoyun gelişinin ardından genişletmeye başladı.

Öte yandan Haseke'nin doğusundaki el-Hol Mülteci Kampı’nda, Iraklı mültecileri ve yerinden edilmiş Suriyeli vatandaşları öldürdüklerinden şüphelenilen bir hücreye baskın düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Üst düzey yetkili bir kaynak, Irak’ın Suriye’ye açılan el-Velid Sınır Kapısı’ndan geçen ve Amerikan nakliye araçları, zırhlı araçlar ve lojistik teçhizat taşıyan 75 TIR'lık askeri konvoyun gelmesinden sonra ABD güçlerinin Haseke’ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üssünü genişletmeye başladığını söyledi.

Şeddadi Askeri Üssü, ABD kuvvetleri ve karada yapılan askeri devriyeler için bir konuşlanma noktasıdır. Aynı zamanda Deyrizor'un kuzey ve doğu kırsalındaki Irak sınırları da bu üsten kontrol ediliyor.

Petrol kaynakları ve gaz yatakları bakımından zengin bir bölge olan Şeddadi ilçesinde, aşırılık yanlısı DEAŞ terör örgütünün tutuklu üyeleri için bir de hapishane bulunuyor. Bu çöl bölgesi, son zamanlarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) sadık gruplar tarafından Deyrizor'un doğu kırsalındaki Ömer Petrol Sahası ve Koniko Gaz Sahası’na gerçekleştirilen füze saldırılarının yanı sıra DEAŞ’ın uyuyan hücrelerinin faaliyetlerine tanık olan Haseke, Rakka ve Deyrizor’da Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolü altındaki şehirleri ve bölgeleri Irak sınırına bağlayan coğrafi bir bağlantıdır.