  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pendik'te zincirleme kaza: Yaralılar var
Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu
Giresunspor’a Kolombiyalı stoper
Adana Demirspor transfere doymuyor
Dünya Bölgeye 75 TIR’lık konvoyu gönderdiler! Askeri üs hamlesi
Dünya

Bölgeye 75 TIR’lık konvoyu gönderdiler! Askeri üs hamlesi

ABD ordusunun, 75 TIR’lık askeri konvoyun gelişinin ardından Haseke'nin güneyindeki askeri üssünü genişletiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:14:00 -
Bölgeye 75 TIR’lık konvoyu gönderdiler! Askeri üs hamlesi

ABD ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçleri, Haseke’nin güney kırsalındaki Şeddadi ilçesindeki askeri üssü, Amerikan askeri araçları, zırhlı araçlar ve lojistik teçhizat taşıyan 75 TIR’lık bir askeri konvoyun gelişinin ardından genişletmeye başladı.

Öte yandan Haseke'nin doğusundaki el-Hol Mülteci Kampı’nda, Iraklı mültecileri ve yerinden edilmiş Suriyeli vatandaşları öldürdüklerinden şüphelenilen bir hücreye baskın düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Üst düzey yetkili bir kaynak, Irak’ın Suriye’ye açılan el-Velid Sınır Kapısı’ndan geçen ve Amerikan nakliye araçları, zırhlı araçlar ve lojistik teçhizat taşıyan 75 TIR'lık askeri konvoyun gelmesinden sonra ABD güçlerinin Haseke’ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üssünü genişletmeye başladığını söyledi.

Şeddadi Askeri Üssü, ABD kuvvetleri ve karada yapılan askeri devriyeler için bir konuşlanma noktasıdır. Aynı zamanda Deyrizor'un kuzey ve doğu kırsalındaki Irak sınırları da bu üsten kontrol ediliyor.

Petrol kaynakları ve gaz yatakları bakımından zengin bir bölge olan Şeddadi ilçesinde, aşırılık yanlısı DEAŞ terör örgütünün tutuklu üyeleri için bir de hapishane bulunuyor. Bu çöl bölgesi, son zamanlarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) sadık gruplar tarafından Deyrizor'un doğu kırsalındaki Ömer Petrol Sahası ve Koniko Gaz Sahası’na gerçekleştirilen füze saldırılarının yanı sıra DEAŞ’ın uyuyan hücrelerinin faaliyetlerine tanık olan Haseke, Rakka ve Deyrizor’da Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolü altındaki şehirleri ve bölgeleri Irak sınırına bağlayan coğrafi bir bağlantıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay