Bölgeye 510 kilometrelik hızlı tren müjdesi

Türkiye'ye 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasındaki demir yolunun yapım çalışmalarına 2025 yılında başlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a hava yolu, demir yolu, kara yolu, iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını söyledi.

Samsun Havalimanını genişletmek istediklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Havalimanının belli ihtiyaçları var, bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödenek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek oranın genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız." diye konuştu.

Samsun-Sivas-Kalın demir yolunu yenilediklerini, orada yük taşımacılığı işlemlerine devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'deki hızlı tren hattı ile ilgili şunları söyledi:

"Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara-Sivas'ı açmıştık. Şimdi hedefimiz, yapım çalışmaları devam eden yerlerimiz var, Akdeniz tarafında var, Kapıkule İstanbul tarafında var, Ankara-İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demir yoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programına almıştık. İlk etapta iç krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale'yle Çorum arasını yetiştirebilirsek bu ay veya önümüzdeki aya ama mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini biz yapmış olacağız."

Bakan Uraloğlu, 185 kilometrelik Çorum-Samsun demir yolu ihalesini 2025 yılında planladıklarını belirterek, "Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek olan sahilden geçecek olan demir yolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demir yolu ihalesini bu sene yapıp önümüzdeki sene yapım çalışmalarına da inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Karadeniz'de ilk raylı sistem projesini hayata geçirdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Günde 100 bin yolcu taşıyor, potansiyeli daha da fazla. Onunla ilgili de işbirliği halinde bu tren setlerinin temin edilmesi noktasında da Büyükşehir Belediyemizde bir işbirliği halinde o süreci de yürütüyoruz. Bundan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede'den sahilden başlayıp Şehir Hastanesine sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye gidecek olan bir hat üzerinde, yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla onun üstlenimini de Bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle işbirliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Kırıkkale'den Samsun'a gelecek 300 kilometrelik Samsun-Ankara Hızlı Tren Hattı'nın projesinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, bunu yatırım programına aldıklarını söyledi.

Kırıkkale'den Çorum'a kadar olan hattın ihalesini bu sene yapacaklarına işaret eden Uraloğlu, "Kalan kısmını da önümüzdeki yıl yapacağız. Bir kere bu, Samsun Limanı'nı bütün Türkiye'ye bağlamanın birinci gerekliliğidir. Sadece Samsun Limanı'nı bütün Türkiye'ye bağlamıyoruz. Bu hatla Irak'taki, Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'nı, yolu bitirdiğimizde Karadeniz'e de bağlamış olacağız. Yani kendimizi böyle dar bir koridora hapsetmeyelim. Tam uluslararası bir koridordan bahsediyoruz ve bu artık ihale aşamasında, önümüzdeki sene yapımına başlıyoruz." ifadesini kullandı.

BÖLGEDEKİ HIZLI TREN HATTININ 300 KİLOMETREYE YAKINI TÜNEL OLACAK

"Karadeniz'e hızlı tren nereden gider?" diye çok tartışıldığını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon'a mı insin, Rize'ye mi insin, Giresun'a mı insin?' şeklinde birçok tartışma oldu. Bunların belli çalışmaları da oldu ama son geldiğimiz aşamada, bunun ete kemiğe büründürülmesi noktasını 2022, hatta 2023 olarak söyleyebiliriz. Niye? Özellikle hızlı trenle, yüksek hızlı trenle yolcu taşıyacaksak sahil şeridinden geçmemiz gerekiyor. Sahil şeridinde kim var? Samsun var, ilçeleri var, Ordu var, ilçeleri var, Giresun aynı şekilde. Trabzon, Rize ve Artvin'in ilçelerinden Sarp'a kadar giden, oradan da Gürcistan'a bağlanacak bir hattı konuşuyoruz. Bunun da ön proje çalışmalarına başladık. Net bilgi budur. Bu coğrafyada yaklaşık 510 kilometre civarında bir hattan bahsediyoruz ve bunun 300 kilometreye yakını da tünel olacak. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Yani bugünden yarına hemen bir beklenti oluşturmamız kesinlikle doğru değil. Bunu doğru yönetmemiz gerekir."

Karadeniz'in ve Samsun'un ihtiyaçlarını bildiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bu yıl Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Hattı'na başlarsak, maksimum 4 yılda bitiriyoruz. Aynı şekilde de 2025 Çorum-Samsun arasını ihale edersek, onu da 4 yılda, iyi ihtimal 2028, 2029 ama 2030'a kalmadan inşallah bitiririz. Hedefimiz bu." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Samsun'da hafif raylı sistemin havalimanı ve otogara uzatılması konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Samsun'da eğer raylı sistemi otogara getiremezsen, otogarı raylı sisteme getiririz gibi tam bir Karadenizli'ye yakışan pratik, çözümcül yaklaşım var. Onu da Büyükşehir Belediyemiz ile istişare ederiz. Burada hem teknik olarak mümkün olması hem de yeterince taşıma potansiyelinin, talebinin olması lazım. Çünkü raylı sistemler tek başına düşündüğümüz zaman, Devlet Demiryollarının yaptığı işler olsun, belediyelerin yaptığı raylı sistemler olsun, bunun para kazananı var mı bilmiyorum, zarar ediyor ama ülke için hep kardır, onu da net söylüyorum. Yani Marmaray dahil zarar ediyor. Niye? Ucuz taşıma adına ama ülke için kardır. Niye? Akaryakıttan tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla onun için, bu hesabı da yaparak doğru kararı beraberce verebileceğimizi düşünüyorum."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile AK Parti'nin 14 ilden milletvekilleri katıldı.