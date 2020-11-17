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Dünya Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti
Dünya

Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti

ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya donanmaları, Umman Denizi'nin kuzeyinde ortak tatbikat gerçekleştirdi. Çin'in, Hint Pasifiği'nde artan iddialarına karşı bölgesel bir girişim olarak görülen Malabar tatbikatının ilk aşaması, 3-6 Kasım'da Bengal Körfezi'nde yapılmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:42:00 -
Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti

ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya donanmaları, Umman Denizi'nin kuzeyinde ortak tatbikat yaptı.

Hindistan Savunma Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, tatbikatın, "4 canlı demokrasinin denizcilikle ilgili meselelerdeki görüşlerinin birbirlerine daha da yakınlaştığının altını çizdiği" söylenildi.

Çin'in, Hint Pasifiği'nde artan iddialarına karşı bölgesel bir girişim olarak görülen Malabar tatbikatının ilk aşaması, 3-6 Kasım'da Bengal Körfezi'nde gerçekleşmişti.

Tatbikata, Hindistan'ın Vikramaditya, ABD'nin Nimitz gemisi, Avustralya'nın Ballarat fırkateyni, Japonya'nın Murasame destroyeri, denizaltılar ve savaş uçakları iştirak etti.

Malabar tatbikatlarının ilki Hindistan ve ABD donanmalarınca 1992 yılında yapılmıştı.

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