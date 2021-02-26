Bölgesel Amatör Lig ne zaman başlayacak? BAL Ligi ne zaman başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Ligi için Twitter hesabından tarih verdi. Peki, Bölgesel Amatör Lig ne zaman düzenlenecek?

Bölgesel Amatör Lig ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Ligi için Twitter hesabından:

"Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bölgesel Amatör Lig takımları hangileri?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur. Bölgesel Amatör Lig'inde 151 takım bulunuyor. İşte Bölgesel Amatör Lig takımları...

Bölgesel Amatör Lig Takımları'nda kimler oynayabilir?

Spor Toto BAL’da 2019-2020 sezonunda kural olarak 1990 ve daha sonra doğan futbolcular oynayabilir. 1989 ve daha öncesinde doğmuş futbolcular yaşı büyük futbolcu, 1999-2003 doğumlular ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. Spor Toto BAL’da takımlar yaşı büyük diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, takımlarda 18 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük en fazla 5 (beş) futbolcu ve yaşı küçük en az 2 (iki) futbolcu yer alacaktır. 2004 ve daha küçük doğumlu futbolcular Spor Toto BAL’da oynayamazlar.

2019-2020 sezonu öncesi ligde yabancı futbolcu oynatmak kaldırılmıştır.