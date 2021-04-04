Bölgenin son Yahudisi ABD’ye nefret kustu

Taliban iktidarında istikrar gördüğü için ülkeye dönen Afganistan'ın son Yahudisi, ABD ve mevcut yönetimi suçlayıp Afganistan'dan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Afganistan'ın son Yahudisi olarak bilinen Zablon Simintov (1959-) Afganistan'ı terk etmeye karar verdiğini belirtti.

Simintov, Afgan politikacıları ve ABD'yi Afganistan'da barışı sabote etmekle ve bu sebeple Afganistan'ın geleceğini karartmakla suçladı.

Afganistan'ın son Yahudisi

1959'da Afganistan'ın Herat şehrinde doğan Zablon Simintov yetişkinliğinde başkent Kabil'e yerleşti ve halı tüccarlığı yaptı. 1992'de Afgan gruplar arasında çıkan iç savaşın Kabil'i yerle bir etmeye başladığı sırada Simintov'un evinin de zarar görmesiyle ailesiyle birlikye Türkmenistan'a yerleşti.

Bu dönemde ailesi İsrail'e yerleşmeye karar verirken Simintov, savaşın ardından Afganistan'a dönme umuduyla İsrail'e yerleşmedi ve ailesinden ayrıldı.

Simintov nihayet 1998'de Taliban rejiminde Afganistan'ın istikrara kavuştuğunu düşünerek Kabil'e geri döndü ve halı tüccarlığına devam etti. Bir yandan da Taliban'dan aldığı izinle Kabil Sinagogu'nu işletti.

"İki Yahudi birbirini Taliban'a şikayet etti"

Taliban döneminde genel olarak huzurlu yaşadığını ifade eden Simintov, o dönemde tek huzursuzluğunun Afganistan'ın bir diğer Yahudisi İzak Levin'den (1925-2005) kaynaklandığını ifade ediyor.

Ailesi İsrail'e yerleşip kendisi Afganistan'da kalan Levin ile Afganistan'da son kalan iki Yahudi olmalarına rağmen Simintov arasında sorunlar yaşandı.

Simintov, Sinagog'un işletilmesi ve özellikle de bu sinagogdaki tarihi Tevrat'ın kimin olduğuna dair Levin ile kavga ettiklerini ifade etti.

Simintov, sırf bu sebeple gerçek olmadığı halde Levin ile birbirlerini Taliban yönetimine "İsrail ajanı" olarak şikayet ettiklerini, Taliban'ın ikisini de aynı şikayetle gözaltına aldığını söylemişti.

Ancak olayı Simintov, Taliban olayı soruşturduğunda meselenin kişisel husumet kaynaklı karşılıklı bir iftira olduğunu görüp kendilerini serbest bıraktığını itiraf etti.

ABD'nin Afganistan işgaliyle Kuzey İttifakı'nın Taliban rejimini devirip Kabil'e girdiği esnada şehirde giriştiği yağmada Simintov'un halı dükkanı da yağmalandı.

Simintov 2005'te kavgalı olduğu diğer Yahudi İzak Levin'in ölmesiyle Afganistan'ın son Yahudisi oldu.

Simintov kendisini "dinen Yahudi, millet olarak Afgan" şeklinde tanımlıyor.

Afganistan'da Yahudilerin 1500 yıllık bir tarihi bulunuyor. 1948'de İsrail'in kurulduğu dönemde 5-7 bin olarak tahmin edilen Afganistan'daki Yahudi nüfusu İsrail'e göç ile hızlı bir şekilde erimeye başladı.

Bu süreç, 1978'de başlayıp halen süren Afganistan Savaşı'yla hızlandı. Ülkedeki Yahudi varlığı, 1990'lı yıllarda Zablon Simintov ve İzak Levin dışında tamamen bitmiş oldu.