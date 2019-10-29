Bölgeden son haber geldi: YPG çekilmedi, Esed askerleri esir alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de varılan mutabakatın üzerine, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmeleri için 150 saat süre tanınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili ikazlarını son kez yaparak, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" açıklamasında bulundu.

Verilen sürenin bugün dolacak olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri olası bir durumda bölgeye müdahale etmek için eller tetikte bekliyor.

Antlaşma gereği, Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanacak olan sürenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya ordusuna bağlı askeri polislerin belirlenen güvenli bölge alanı dışında ortak devriyeye başlaması öngörülüyor.

"Teröristler geri çekilmedi"

Geri sayım sürerken bölgeden endişe verici haberler gelmeye başladı. Bölgeyi yakından takip eden Diriliş Postası yazarı, gazeteci Ceyhun Aşirov PKK/YPG'nin bazı bölgelerden çekilmediği bilgisini paylaştı.

Aşirov, "Rusya ile Ankara arasında varılan anlaşmanın bitmesine saatler kale PKK/YPG Membiç, Kobani ve Tel Rifat'ı terk etmemiş durumda... 3 bölgenin kontrolü de YPG'de, Rus güçleri ise bölgede sadece devriye geziyor." ifadelerini kullandı.

"Esed askerleri esir alındı"

Öte yandan yine Ceyhun Aşirov'un paylaştığı bilgilere göre sahada sıcak temas yaşandığı ortaya çıktı.

Ceyhun Aşirov çatışmaların özellikle Rasulayn ve Tel Tamır'da yoğunlaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Rasulayn cephesinde TSK destekli Milli Ordu ile PKK arasında çatışma yaşanıyor... Ayrıca Esed güçleri de aynı bölgede muhaliflerden alan kazanmaya çalışırken çok sayıda kayıp verdikleri belirtiliyor.

Çatışmaların yaşandığı Tel Tamır'da ise TSK destekli Milli Ordu bir gurup Esed militanının esir aldı."