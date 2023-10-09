  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail mülteci kampını vurdu! Onlarca çocuk ve kadın yanarak öldü

Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'

İşte bunlar da içimizdeki İsrailciler! Bu nasıl bir alçaklık böyle? Aşağılık zihniyetlerindeki zehirli irini bakın nasıl akıttılar

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Parasını Ebebek hissesine yatıranlar dikkat! Dünyaca ünlü milyarder Mobius'in kararı gündeme oturacak

Şu rezalete bakın şu rezalete! Bu tipler bir de “muhafazakâr” geçiniyor! Bu, resmen utanmazlığın daniskası

Altın için bu gelişmeler önemli. Ons ve gramın seyrine dikkat!

Son dakika gelişmesi tüm dünyaya duyuruldu! İsrail'den çok büyük namussuzluk! O skandal kararı az önce ilan ettiler

Resmi açıklamaya saatler kala İtalyanlar önceden duyurdu: Biz ve Türkiye'ye verilecek
Eğitim Bölgeden petrol fışkırırken Türk öğrenciler bir anda oraya akın etmeye başladı! Yetkililer şaşkın
Eğitim

Bölgeden petrol fışkırırken Türk öğrenciler bir anda oraya akın etmeye başladı! Yetkililer şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-10-09 17:01:00 -
Bölgeden petrol fışkırırken Türk öğrenciler bir anda oraya akın etmeye başladı! Yetkililer şaşkın

Türkiye'nin enerji alanındaki dev adımları sonrası petrol ve doğalgaz keşiflerinin haberi peş peşe gelirken Batman Üniversitesi'ndeki Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümüne ilgi bir hayli arttı. Bu talep üniversite hocalarını ve rektörünü şaşırttı.

Batman Üniversitesi’nde, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümüne ilgi her geçen yıl artıyor. Bölüm, yabancı dil bilen akademik kadrosuyla kontenjanını geçen yıla kıyasla yüzde 300 oranında arttırdı.

Batman Üniversitesi bünyesindeki İngilizce Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği öğrencilerin ilgisini görüyor. 2020 Yılında öğrenci alımını durduran daha sonra Rektörlük görevine gelen Prof. Dr. İdris Demir’in girişimleriyle öğrenci alımına yeniden başlayan bölüm alanında ihtisaslaşarak bölgesini ve öğrencisini kalkındırmayı amaçlıyor.

Bölüme yerleşen öğrenci sayısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Demir, “Hedefimiz, bu bölümün üniversitemizin yüzde yüzün üzerinde doluluk oranı ile eğitim yılına başladığı bölümler seviyesine gelmesini sağlamak. Zira Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’ni Batman Üniversitesi’nde okumak bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimiz, öğrendiklerini uygulayabilecekleri geniş bir sahaya sahipler. TPAO ve Tüpraş ile yürütülen iş birlikleri sayesinde bölümümüzü sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirdik. TPAO ile öğrencilerin staj yapabilmelerine ilişkin yürüttüğümüz iş birliği öğrencilerimizin gelişimini olumlu etkileyecek” dedi.

Kaynak: Batman Çağdaş

Özel bir şirket Türkiye'ye müjdeyi verdi! İki ilde petrol bulduk, izin istiyoruz
Özel bir şirket Türkiye'ye müjdeyi verdi! İki ilde petrol bulduk, izin istiyoruz

Ekonomi

Özel bir şirket Türkiye'ye müjdeyi verdi! İki ilde petrol bulduk, izin istiyoruz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor
Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor

Dünya

Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor

Bir ilçeyi heyecan sardı! Ekipler petrol emareleri üzerine bölgeye koştu, yerin altından fışkırması an meselesi
Bir ilçeyi heyecan sardı! Ekipler petrol emareleri üzerine bölgeye koştu, yerin altından fışkırması an meselesi

Ekonomi

Bir ilçeyi heyecan sardı! Ekipler petrol emareleri üzerine bölgeye koştu, yerin altından fışkırması an meselesi

Türkiye'ye petrol akışını kesen Arap ülkesi resmen ayak diretiyor! 'Basından duyduk' diyerek açıkladılar
Türkiye'ye petrol akışını kesen Arap ülkesi resmen ayak diretiyor! 'Basından duyduk' diyerek açıkladılar

Ekonomi

Türkiye'ye petrol akışını kesen Arap ülkesi resmen ayak diretiyor! 'Basından duyduk' diyerek açıkladılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23