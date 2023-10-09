Bölgeden petrol fışkırırken Türk öğrenciler bir anda oraya akın etmeye başladı! Yetkililer şaşkın

Batman Üniversitesi’nde, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümüne ilgi her geçen yıl artıyor. Bölüm, yabancı dil bilen akademik kadrosuyla kontenjanını geçen yıla kıyasla yüzde 300 oranında arttırdı.



Batman Üniversitesi bünyesindeki İngilizce Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği öğrencilerin ilgisini görüyor. 2020 Yılında öğrenci alımını durduran daha sonra Rektörlük görevine gelen Prof. Dr. İdris Demir’in girişimleriyle öğrenci alımına yeniden başlayan bölüm alanında ihtisaslaşarak bölgesini ve öğrencisini kalkındırmayı amaçlıyor.

Bölüme yerleşen öğrenci sayısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Demir, “Hedefimiz, bu bölümün üniversitemizin yüzde yüzün üzerinde doluluk oranı ile eğitim yılına başladığı bölümler seviyesine gelmesini sağlamak. Zira Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’ni Batman Üniversitesi’nde okumak bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimiz, öğrendiklerini uygulayabilecekleri geniş bir sahaya sahipler. TPAO ve Tüpraş ile yürütülen iş birlikleri sayesinde bölümümüzü sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirdik. TPAO ile öğrencilerin staj yapabilmelerine ilişkin yürüttüğümüz iş birliği öğrencilerimizin gelişimini olumlu etkileyecek” dedi.

Kaynak: Batman Çağdaş