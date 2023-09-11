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Ekonomi Bölgedekiler "yeşil altın" diyor! O şehrimizde yetişiyor! Bütün dünya sırada
Ekonomi

Bölgedekiler "yeşil altın" diyor! O şehrimizde yetişiyor! Bütün dünya sırada

Yeniakit Publisher
2023-09-11 10:28:00 -
Bölgedekiler "yeşil altın" diyor! O şehrimizde yetişiyor! Bütün dünya sırada

Türkiye'de yeşil altın olarak bilinen fıstığın başkenti Şanlıurfa’da hasat heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 1 milyon 600 bin dekarlık alanda 22 milyonu aşkın ağaçtan fıstık üretimi gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bozova ilçesine bağlı Avlak Mahallesi’nde fıstık hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Vali Şıldak, fıstık ağaçlarını inceleyerek, işçilerle birlikte hasat yaptı. Toplanan fıstıkları dallarından ayırmak için elekten geçiren Vali Şıldak, fıstık tesisini de gezerek, üretim aşamasını inceledi. Türkiye’nin fıstık üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının Şanlıurfa’dan karşılandığının altını çizen Vali Şıldak, “Bozova ilçemize gelerek bir fıstık bahçesinde üretimin bütün aşamalarını görme fırsatı bulduk. Üretim esnasında hasadın yapılması ve işletmede bunun kabuğundan ayıklanıp artık işlemeye hazır hale getirilmesindeki süreçleri gördük” dedi.

“Ürün kalitesini artırmak için çalışma yürüteceğiz”

Fıstık üretiminin zor ve zahmetli bir süreç olduğunu belirten Vali Şıldak, “Fıstığın verimliliğinin arttırılması ve fıstık tarımının yaygınlaştırılması, daha uygun şartlarda yapılabilmesi ve birim dekar başına alınan ürünün miktarının arttırılıp kalitesinin yükseltilebilmesi için İl Tarım Müdürlüğümüz çerçevesinde bir çalışma da yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çiftçimizin refah seviyesini artıracağız”

Fıstık üretiminden geçimini sağlayan çiftçilerin refah seviyelerinin de yükseltilebilmesi için çalışmalar yapılacağını kaydeden Vali Şıldak, “Bu çerçevede Şanlıurfa’da fıstıktan geçimini sağlayan, fıstık üretimiyle meşgul olan bütün çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması ve elde ettikleri gelirin yükseltilmesi için çaba göstereceğiz. Çünkü burada gördük ki hakikaten üreticimiz, çiftçimiz bu işin tarımını en iyi şartlarda gerçekleştiriyor. Tarım teşkilatımız da desteğini esirgemeyerek ilaçlama, gübreleme ve verim arttırıcı yenilikler için çalışmalarını sürdürecek. Bütün üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

 
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