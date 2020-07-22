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Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi! Rusya’dan İsrail uçağına müdahale

Rus Hava Kuvvetleri'nin dün gece Şam'a saldırı düzenleyen İsrail’in bir savaş uçağına müdahale ettiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:38:00 -
Bölgede tansiyon yükseldi! Rusya’dan İsrail uçağına müdahale

Rus yayını Avia.Pro Salı günü yaptığı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'nin dün gece Şam'a saldırması sırasında bir İsrail savaş uçağına müdahale ettiğini bildirdi.

Rusya bölge üzerindeki hava sahası üzerinde kontrol sahibi olamayacağı iddialarına rağmen, saldırıdan birkaç dakika önce askeri uçağını güneydoğu yönünde olduğu söylenen Khmeimim hava üssünden kaldırdığı ortaya çıktı.

Rus havacılık varlıklarının yükselişi 21 saat 47 dakikada kaydedildi, İsrail ise 21 saat 48 dakikada bir saldırı başlattı.

Avia.Pro'ya göre, Rus Hava Kuvvetleri, dün gece güney Suriye'ye jetlerini gönderdikten sonra İsrail saldırısını tamamen durdurabileceğini öne sürdü.

Kremlin bu iddiadan bahsetmese de, Rus Hava Kuvvetleri'nin geçmişte İsrail uçaklarını ele geçirdiği hakkında benzer raporlar ortaya çıktı.

Ancak, bu iddialara rağmen, İsrail ordusu Şam'ın Sahnaya banliyösünde bazı yerlere saldırı düzenledi. Suriye başkentinden bir rapor, Suriye Arap Ordusu'nun (SAA) bazı İsrail füzelerini indirebildiğini, sadece birkaçının hedeflerine ulaşmayı başardığını söyledi.

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