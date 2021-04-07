Bölgede savaşın çanları çalıyor! Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' göndermesi: F-15 savaş uçakları...

Dış Politika Araştırma Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Stephen Blank, Biden yönetiminin Rusya karşısında Ukrayna'ya F-15 savaş uçakları tedarik etmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Donbas bölgesine yaptığı çıkartma karşısında müttefik konumundaki Ukrayna'nın daha fazla dayanabilmesi için ABD'nin daha fazla destek vermesi gerektiğini belirtti.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; Stephen Blank, Rusya'nın Donbas çıkarması hakkında, "Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını hem stratejik konumu bakımından hem de uzun süre Rusya'ya karşı en etkili silah olması nedeniyle Biden bu fırsatı kaçırmamalı." dedi.

Ukrayna'nın Hava Kuvvetleri'nin elinde 50 adet Sovyet yapımı Su-27 olduğunu söyleyen Blank "bunların muhtemelen 30 tanesi operasyonel olarak kullanılabilir." dedi.

Blank, Biden hükümetinin elinde fazladan olan 100 adet ABD yapımı F-15'lerin Ukrayna için paha biçilmez bir hazine olduğunu vurguladı.