  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

26 Ekim dikkat çeken son tarih: Merkez Bankası'dan faiz kararlarına yönelik merakla beklenen açıklama

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Hamas tarafından kaçırılan anne-kız serbest bırakıldı! Ülkenin devlet başkanı Katar'a teşekkür etti

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar

Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam

İsrail Suriye'ye saldırdı

Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Suudi Arabistan'dan flaş duyuruyu yaptı: Japonya ve Yunanistan'a Gazze ile ilgili 5 mesaj! Gündemi altüst edecek
Dünya Bölgede savaş istiyorlar! İsrailli Bakan Gazze'deki katliamları örnek verip tehdit etti: Sizi yeryüzünden sileriz!
Dünya

Bölgede savaş istiyorlar! İsrailli Bakan Gazze'deki katliamları örnek verip tehdit etti: Sizi yeryüzünden sileriz!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 17:34:00 - 2023-10-22 18:12:22
Bölgede savaş istiyorlar! İsrailli Bakan Gazze'deki katliamları örnek verip tehdit etti: Sizi yeryüzünden sileriz!

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, Gazze'de yaptıkları katliamı utanmadan örnek göstererek İran'a tehdit savurdu. "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek" şeklinde bölgede tansiyonu yükseltecek ifadeler kullandı.

İngiliz tabloid yayıncısı Daily Mail'e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, savaşın yayılabileceğinin sinyalini verdi. "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek" diyen İsrailli Bakan, Tahran'ı direkt olarak hedef aldı. İsrailli Bakan, Lübnan ve Hizbullah'ın "Hamas'ın ödeyeceği gibi ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

"Kuzeyde cephe açarlarsa doğrudan İran'ı hedef alacağız"

Barkat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail sadece Hizbullah'ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran'ı hedef alacağız. İran'ın amacı İsrail'e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını keseriz. İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız."

"Sizi yeryüzünden sileriz"

İsrailli Bakan Barkat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, bakın Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama
ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Gündem

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi
Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

Sosyal Medya

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu
İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu

Gündem

İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı
İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

Gündem

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Gündem

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?
Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?

Aktüel

Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."
İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Dünya

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun
İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun

Dünya

İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun

İsrailli vatandaşlardan Hamas'a Netanyahu çağrısı!
İsrailli vatandaşlardan Hamas'a Netanyahu çağrısı!

Gündem

İsrailli vatandaşlardan Hamas'a Netanyahu çağrısı!

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...
Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

Dünya

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23