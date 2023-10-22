Bölgede savaş istiyorlar! İsrailli Bakan Gazze'deki katliamları örnek verip tehdit etti: Sizi yeryüzünden sileriz!
İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, Gazze'de yaptıkları katliamı utanmadan örnek göstererek İran'a tehdit savurdu. "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek" şeklinde bölgede tansiyonu yükseltecek ifadeler kullandı.
İngiliz tabloid yayıncısı Daily Mail'e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, savaşın yayılabileceğinin sinyalini verdi. "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek" diyen İsrailli Bakan, Tahran'ı direkt olarak hedef aldı. İsrailli Bakan, Lübnan ve Hizbullah'ın "Hamas'ın ödeyeceği gibi ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.
"Kuzeyde cephe açarlarsa doğrudan İran'ı hedef alacağız"
Barkat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail sadece Hizbullah'ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran'ı hedef alacağız. İran'ın amacı İsrail'e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını keseriz. İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız."
"Sizi yeryüzünden sileriz"
İsrailli Bakan Barkat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, bakın Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz."
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