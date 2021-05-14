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Dünya Bölgede kritik gelişme! Rusya'ya karşı Patriot aldılar
Dünya

Bölgede kritik gelişme! Rusya'ya karşı Patriot aldılar

İsveç Savunma Gereçleri İdaresi'nden Joakim Lewin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma sistemi aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 13:49:00 -
Bölgede kritik gelişme! Rusya'ya karşı Patriot aldılar

İsveç Savunma Gereçleri İdaresi (FMV) sorumlu subaylarından Joakim Lewin, İsveç'in yeni Patriot hava savunma sistemi tedariki kapsamında, ilk sistemlerin teslim alındığını duyurdu.

Star'ın haberine göre, İsveç Savunma Gereçleri İdaresi'nden Joakim Lewin, ulusal yayın organı SVT'ye yaptığı açıklamada, ilk Patriot hava savunma sistemlerinin teslim alındığını duyurdu.

Lewin açıklamasında, '2021, 2022 ve 2023'te daha fazla teslimat alacağız.' ifadesini kullandı.

FMV'nin, Amerika Birleşik Devletleri menşeli ve dünyanın en büyük iki silah üreticisi olan Lockheed Martin ve Raytheon ile Ağustos 2018'de imzaladığı hava savunma sistemleri anlaşması, yalnızca ilk aşamada en az 10 milyar SEK (1,2 milyar dolar) değerinde.

Anlaşma, İsveç'in modern tarihteki en büyük silah anlaşmaları arasında.

ABD, İsveç'e maksimum 3.2 milyar dolar değerinde toplam 300 hava savunma füzesi satın alma seçeneği sundu.

Bu seçenek ayrıca, daha ağır ve daha uzun menzile sahip GEM-3 tipi füzeleri de içeriyor. Toplam maliyet, İsveç'in satın aldığı füzeye göre belirlenecek. Füzelere İsveç 103A/B adı veriliyor. (Patriot 103 gibi)

FMV, anlaşma kapsamında füze rampalarının araca monte edileceğini ve ilk araçların geçen hafta teslim edildiğini duyurdu.

Orta menzilli Patriot 103 hava savunma sistemi, İsveç'in 1960'larda geliştirilen mevcut hava savunması için, büyük bir geliştirme olarak görülüyor.

Rusya'ya karşı alındı

İsveç'in Patriot füzeleri temin amacının, 'Rusya'nın Kaliningrad ve Baltık çevresindeki İskender ve Kalibr gibi füzelerine karşı bir savunma geliştirme' olduğu belirtiliyor.

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