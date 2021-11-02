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Dünya Bölgede hareketlilik başladı! Rejim askerleri savaş pozisyonu alıyor iddiası
Dünya

Bölgede hareketlilik başladı! Rejim askerleri savaş pozisyonu alıyor iddiası

Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesinde hareketliliğin başladığı Suriye'de 150 rejim askeri Ayn İsa'ya gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:22:00 - 2021-11-02 19:34:18
Bölgede hareketlilik başladı! Rejim askerleri savaş pozisyonu alıyor iddiası

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı harekete geçen rejim güçleri, Rakka'nın kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Ayn İsa'ya konuşlanmaya başladı. Bugün 3 otobüsle, 150 rejim askeri Ayn İsa'ya sevkedildi.

Bölgede yoğun hareketlilik

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) elde ettiği bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD, Tel Tamir ve Ebu Rasin bölgesine kısa, orta ve uzun menzilli topçu birlikleri, füze rampaları, ağır makineli tüfekler ve çok sayıda militan takviyesi yaptı. PYD militanlarının Türkiye'nin harekatına karşı savaş pozisyonunu aldıkları aktarıldı.

ABD ordusu tarafından Rus jetlerine uyarı fişekleri atıldı

Dün yaşanan gelişmelerden sonra Tel Tamir bölgesinde konuşlu ABD kuvvetleri, hava sahasını ihlal eden Rus jetlerini uyaran işaret fişekleri fırlattı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Halep kırsalındaki Aynel Arab ve Resulayn'a çok sayıda büyük askeri takviye gönderdiği de gelen bilgiler arasında.

Rus medyasının Türkiye iddiası

Rus medyası ise Suriye ve Irak'ta 2 yıl daha asker bulundurulmasına yetki veren tezkere sonrası yeni iddialar ortaya attı. TSK'nın Suriye'de iki koldan büyük bir operasyona girişeceği iddia edildi. Operasyonun hiçbir duyuru yapılmadan ansızın başlayacağı ifade edildi.

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