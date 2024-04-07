  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu gençlere yazık değil mi? Bu neyin kafası böyle! Bir inat uğruna yapılacak iş mi bu!

'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap

Hastane randevu sistemini kilitleyenlere farklı tarife! Türkiye’de bedava Fransa’da 5 euro

Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

Oğlu için kendini feda etti... Bursa'da başıboş köpek dehşeti

Ali Koç iş dünyasını karıştırdı! Ünlü milyarder patronlar apar topar harekete geçti! Rezalet ki ne rezalet

Ramazan iklimini on bir aya taşıyalım

Subliminal mesaj böyle verilmiş! Yılar önce çekilen Kurtlar Vadisi’nde Ali Koç sahnesi

Katil İsrail’e karşı uyanık olmaya çağırdı! Dua ve boykot en büyük silahımız!

Yeniden Refah Partisi’nden flaş “seçim” hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Dünya Bölgede gerilimi tırmandırıyor! Azerbaycan'a ateş açan Ermenistan'dan provokasyon
Dünya

Bölgede gerilimi tırmandırıyor! Azerbaycan'a ateş açan Ermenistan'dan provokasyon

Yeniakit Publisher
2024-04-07 21:29:00 -
Bölgede gerilimi tırmandırıyor! Azerbaycan'a ateş açan Ermenistan'dan provokasyon

Ermenistan'ın provokasyonu sürdürdüğünü bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40’dan fazla kez ateş açıldığını açıkladı.

Ermenistan, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.15 sıralarında Ermenistan birliklerinin Paşalı ilinin Sultanbey yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açıldı.

 

Son 3 günde 40'dan fazla ateş açtılar

Bakanlık tarafından son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40’dan fazla ateş açıldığı kaydedilerek, Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Azerbaycan mevzilerine 16 kez ateş açıldığı belirtilmişti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Hoznavar yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eyriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplam 16 kez ateş açıldığı belirtilmişti.

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli yeniden seçildi
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli yeniden seçildi

Kobi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli yeniden seçildi

Doğal gaz züğürtlüğü kapı çaldırdı! Stoltenberg, Azerbaycan'a övgüler yağdırdı
Doğal gaz züğürtlüğü kapı çaldırdı! Stoltenberg, Azerbaycan'a övgüler yağdırdı

Dünya

Doğal gaz züğürtlüğü kapı çaldırdı! Stoltenberg, Azerbaycan'a övgüler yağdırdı

Görüntüleri yayınladılar! Azerbaycan basınından kritik iddia
Görüntüleri yayınladılar! Azerbaycan basınından kritik iddia

Dünya

Görüntüleri yayınladılar! Azerbaycan basınından kritik iddia

Azerbaycan Meclisi'nden yeni adım! ''Türk dünyası bizim ailemizdir''
Azerbaycan Meclisi'nden yeni adım! ''Türk dünyası bizim ailemizdir''

Gündem

Azerbaycan Meclisi'nden yeni adım! ''Türk dünyası bizim ailemizdir''

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri! Türkiye vurgusu: Türk derneklere yardımcı olmaya hazırız diyerek paylaştılar!
Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri! Türkiye vurgusu: Türk derneklere yardımcı olmaya hazırız diyerek paylaştılar!

Ekonomi

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri! Türkiye vurgusu: Türk derneklere yardımcı olmaya hazırız diyerek paylaştılar!

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de

Gündem

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23