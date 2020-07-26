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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! İsrail İHA'sı düştü

İsrail'e ait insansız hava aracı Lübnan sınırları içerisinde düştü. Düşen İHA ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:52:00 -
Bölgede gerilim tırmanıyor! İsrail İHA'sı düştü

İsrail yönetimi, orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Lübnan sınırında operasyonel görev yapan bir İHA'nın düştüğü belirtildi.

Lübnan topraklarına düşen İHA'yla ilgili herhangi bir bilgi sızıntısı endişesinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın gerçekleştirdiği operasyonel göreve ve neden düştüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Şam'daki saldırı

​Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü. Suriye hükümeti, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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