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Dünya Bölgede gerilim tırmandı! Ukrayna askeri öldürüldü
Dünya

Bölgede gerilim tırmandı! Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:26:00 -
Bölgede gerilim tırmandı! Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Novotoşkivske bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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