Bölgede gergin anlar... Rusya ve ABD uçağı karşı karşıya geldi
Karadeniz'de keşif uçuşu gerçekleştiren ABD uçağına, Rus savaş uçağı müdahale etti. Güney sınırlarına yaklaşan keşif uçağını uzun süre takip eden Rus savaş uçağı, herhangi bir temasta bulunmadı. ABD keşif uçağının tarafsız bölge uçuşunun sona ermesinin ardından Rus savaş uçağı bölgeden ayrıldı.
Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD uçağı, Rusya sınırına yaklaştığı gerekçesiyle SU-27 tipi savaş uçağıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
Rusya Federasyonu Savunma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8 Poseidon tipi keşif uçağı Karadeniz üzerindeki tarafsız sularda uçuşunu gerçekleştirirken Rus sınırına yaklaştı.
Rusya'dan kalkış yapan SU-27 tipi savaş uçağı Karadeniz üzerinde ABD uçağını takibe başladı. Rusya tarafından yapılan açıklamada ABD uçağının sınırları ihlal etmeden geri döndüğü bildirildi.