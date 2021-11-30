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Gündem Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu
Gündem

Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:53:00 -
Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, İran destekli darbeci Husilerin kontrolü altındaki Sana'da balistik füze atölyeleri depolarının hava saldırısıyla imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Sana Havalimanı'na bağlı Duleymi Hava Üssü'ndeki balistik füze montaj atölyeleri ve başkentin içindeki başka bir depolama alanının imha edildiği belirtildi.

Arap Koalisyonu, Sana'da İran Devrim Muhafızları uzmanlarına ait gizli bir bölgenin de hedef alındığını kaydetti.

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