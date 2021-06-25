Bölgede eller tetikte! Rus savaş gemileri harekete geçmeye hazırlanıyor

Karadeniz'de tansiyon yükselirken, taraflar bir yandan da tatbikat hazırlıkları yapıyor. Gerilimin, NATO'nun Deniz Meltemi tatbikatının öncesinde olmasına dikkat çekilirken Rusya da Akdeniz'in doğusunda tatbikat düzenleyecek.

Rusya, Karadeniz'de İngiliz gemisiyle ilgili yaşanan gerilimin ardından Batı'ya yönelik suçlamalarını sürdürüyor.

Karadeniz'de tansiyon yükselirken, taraflar bir yandan da tatbikat hazırlıkları yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat yapılacağını duyurdu ancak tarih belirtmedi.

Her yıl Ukrayna'nın ev sahipliğinde yapılan Karadeniz'deki Deniz Meltemi tatbikatı da 28 Haziran'da başlıyor.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye'nin de katılacağı tatbikatın 10 Temmuz'a kadar sürmesi planlanıyor.

"Bizi kışkırtmaya ve yıpratmaya çalışıyorlar"

Rusya, Karadeniz'deki gemi krizinin ardından Batı'ya yönelik suçlamalarını sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Londra ve Washington gerçekleri inkar ediyor. Bizi kışkırtmaya ve çatışma ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Bahsi geçen yerler Rus kara sularıdır." dedi.

Askeri seçenek de dahil olmak üzere Rusya'nın sınırlarını ne pahasına olursa olsun korumaya hazır olduğunu söyledi.

İngiltere-Rusya arasında neler yaşandı?

Rusya, çarşamba günü, İngiltere'ye ait "Defender" adlı savaş gemisinin, Kırım'ın güneybatısında kara sularını ihlal ettiğini iddia etmiş, uyarı ateşi açtığını duyurmuştu.

İngiltere'nin Moskova büyükelçisi de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, protesto notası verilmişti.

İngiltere ise savaş gemisine uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmişti.