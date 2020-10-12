Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut A Haber canlı yayınına katıldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarını ve perde arkasını değerlendiren Bulut, Türkiye'nin milli enerji hamlelerine de değindi ve 2023'e giden süreçte batı emperyalizminin Türkiye'yi durdurmak için her şeyi yapabileceğini belirtti.

Azerbaycan çok üstün

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut "Ermenistan'ın yaptığı hareketlerin arkasına baktığımız zaman bir mantık aramak çok kolay değil. Arkasında bir mantık olması mümkün değil. Denkleme baktığınız zaman, özellikle Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı Türk Savunma Sanayii ürünleri Ermenistan'a göre çok üstün. Matematik denkleme baktığınız zaman Ermenistan'ın attığı adımların bir denklemi yok." dedi.

Emparyalist güçler rahatsız

Yiğit Bulut, "Rusya'nın tutumu çok önemli. Türkiye'nin batı emperyalizmine direndiği, savaş verdiği şu dönemde Rusya'nın Türkiye'yi tam olarak desteklemesi gerekirken açık olmasa da Ermenistan'ı desteklemesi denklemde sanki yeni bir sıkıntı ortaya çıkması Türkiye'nin batı emperyalizmine verdiği karşı savaşta çok doğru bir hareket değil. Biz Türkiye olarak Rusya ile çok önemli adımlar attık. Başkan Erdoğan'ın vizyonu sayesinde. 1960 yılında rahmetli Menderes Moskova'ya temmuz ayında gitmek için aldığı randevunun faturasını canıyla ödedi. O dönemde batı emperyalizmi Menderes'in Rusya'ya Moskova'ya gitmesine izin vermemişti" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a mantıksızca saldırmasını isterse Putin 1 dakikada durdurur. Burada bunun mantığının anlaşılması kolay değil. Kazananın kim olacağı belli. Çünkü Azerbaycan ordusunun Türkiye'den satın aldığı techizatla geldiği nokta belli" diye konuştu.

Yeni bir denklem yazılıyor

Yiğit Bulut, "Burada Çin faktörü de var. Çin'den batıya gidecek yollar nereden geçecek? O bölgelerde hangi topraklardan geçecek ve o topraklar kimlerin kontrolünde. Burada Rusya'nın mantıklı bir şekilde davranacağını ve Ermenistan'a gereken cevabı vereceğini düşünüyorum. Çünkü yeni bir denklem yazılıyor. Yeni denklem yazılırken içeride böyle bir çatışmanın olması bu coğrafyanın, kimsenin yaranına değil. Savaşın elbet bir kazananı olur. Ama herkes zarar görür." sözlerini kullandı.

Fransa ve batı emparyalizminin tahrikleri

Bulut, "Fransa'da en güçlü lobi Ermeni lobisidir. Akdeniz'de Türkiye'nin doğal kaynaklara ulaşma stratejisine en büyük tepkiyi Fransa'dan görüyor. Fransa helilkopter gönderiyor sonra Lübnan'a gönderiyor. Uçak gemisi yolluyor, yoldan geri çevirmek zorunda kalıyor. Tabi isteyerek çevirmiyor gelen raporlarda Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı, askeri gücü önüne konduğu zaman Akdeniz'de yapacakları bir hareket kalmıyor. Fransa Türkiye'ye karşı Akdeniz denkleminde savaş verirken, diğer tarafta Ermenistan Azerbaycan'a saldırıyor. Tabi Rusya şu an denklemde ne kadar Nötr olduğunu söylüyorsa, eğer Fransa baskısıyla bu hareketler yapılıyorsa bile Rusya'nın devreye girip Ermenistan'ı durdurması gerekiyor. Bu zaten bir intihar saldırısı kendileri için değil başkaları için yapılmış bir saldırı sonuçta saldırıların sonucunda intihar saldırısını yapan en büyük zararı görür." mesajını verdi.

Bulut, "Türkiye'nin doğal kaynaklarına ulaşma stratejisinde Akdeniz'de Karadeniz'de devam ettikçe Türkiye'ye bu tahriklerin yapılması mümkün. Dün akşam Kıbrıs'ta Rumlar Maraş'a girmeye çalıştı, Yunanistan'ın tahrikleri devam ediyor. 100 yıl önce bir Türkiye dizayn edilmiş. Batılı emperyalist güçler doğal kaynakların dışında kalan bir Türkiye modeline kendilerini alıştırmışlar. Kaynaklara ulaşamayan Türkiye ne yapmış sadece batıdan borçlanmış. 100 yıl önce ortaya konan enerji kaynakları dışarıda bırakılmış Türkiye'den enerji kaynaklarına sahip çıkan bir Türkiye'ye geçiyoruz. Ne zaman geçiyoruz. 2023 yılında. 2023'e giderken kalan süreçte batı emperyalizmi Türkiye'yi durdurmak için her şeyi yapacaktır." açıklamasında bulundu.