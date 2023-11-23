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Dünya Bölge petrol kaynıyor! Çin, denizüstü petrol ve gaz platform için dev arama kuyusu kafesi inşa ediyor
Dünya

Bölge petrol kaynıyor! Çin, denizüstü petrol ve gaz platform için dev arama kuyusu kafesi inşa ediyor

Yeniakit Publisher
2023-11-23 18:36:00 - 2023-11-23 18:42:13
Bölge petrol kaynıyor! Çin, denizüstü petrol ve gaz platform için dev arama kuyusu kafesi inşa ediyor

Çinli CNOOC şirketi harekete geçti: Derin denizde petrol kaynıyorken Asya’nın en büyük deniz petrol ve gaz arama ekipmanlarından biri olan Haiji-2 adlı arama kuyusu kafesinin inşasını tamamladı. Öte yandan Çin, 428 metre ve 50 tonluk deniz kuyu platformu ile Asya rekoru kırdı.

Çin, 428 metre ve 50 tonluk derin deniz petrol ve gaz arama ve çıkarma platformunun temelini oluşturan kuyu kafesi ile Asya rekoru kırdı. Çin’in en önemli denizüstü (offshore) petrol ve gaz çıkarma şirketi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Asya’nın en büyük deniz arama ekipmanlarından birini tamamladı. CNOOC tarafından tasarlanarak inşa edilen Haiji-2 adlı arama kuyusu kafesi, bugüne kadar Asya’da üretilen ve kullanılan en büyük kuyu kafesi olacak.  Söz konusu kafes, denizdeki petrol ve gaz arama ve çıkarma platformunun temelini oluşturuyor.

Deniz platformunun devasa boyutlarını ve ağırlığını taşıma işlevi gören kafes küresel deniz petrol ve gaz arama ve çıkarma sürecinin en önemli ekipmanı. Platform tamamen bitirilip yerine yerleştirildiğinde, toplam boyu 428 metre olacak ve ağırlığı 50 bin tonu aşacak. 338 metre yüksekliğinde ve 37 bin ton ağırlığındaki Haiji-2, bu iki değer bakımından Asya’da bir rekor oluşturuyor. Şirket, bu gelişmenin, Çin’in derin denizde kapsamlı petrol ve gaz ekipmanı konusunda dışarıdan bağımsız ve tamamen yerli tasarım ve inşa kapasiteleri açısından belirleyici bir ilerleme anlamına geldiğini belirtti. 

CNOOC’un Shenzhen Şubesi Derin Deniz Mühendislik ve İnşaat Merkezi Baş Mühendisi Wang Huoping, Haiji-2’nin tamamlanmasının, ülkenin denizden elde edilen petrol ve gaz arz zincirine ilişkin temel ekipmanı alanında teşvik edici ve yönlendirici bir gelişme olduğunu söyledi.  

 

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