Bölge halkı ayağa kalktı! ‘Kürecik Üssü kapatılsın’ eylemi

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Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kürecik Mahallesi’nde bulunan ve işgalci siyonistlere bilgi akışı sağlayan Kürecik NATO Radar Üssü’nün kapatılması için protesto eylemi yapıldı. Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından gerçekleştirilen eylemde destek vermek için Batman, Diyarbakır Bingöl, Malatya, Elazığ ve Adıyaman dahil çevredeki il ve ilçelerden binlerce Kudüs sevdalısı programa katıldı. Eylem, Erdem Kartal’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yağmura rağmen yoğun katılım sağlayan duyarlı vatandaşlar ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ile “Kürecik Kapatılsın” sloganları attı. Saat 13.00’da başlayan eylem olaysız şekilde son buldu.