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Aktüel Bölge halkı ayağa kalktı! ‘Kürecik Üssü kapatılsın’ eylemi
Aktüel

Bölge halkı ayağa kalktı! ‘Kürecik Üssü kapatılsın’ eylemi

Yeniakit Publisher
2023-11-27 11:52:00 -
Bölge halkı ayağa kalktı! ‘Kürecik Üssü kapatılsın’ eylemi

Haydut devlet İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı soykırımın ardından tüm dünyada tepkiler çığ gibi yükselirken, Malatya’da da dün anlamlı bir eylem gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kürecik Mahallesi’nde bulunan ve işgalci siyonistlere bilgi akışı sağlayan Kürecik NATO Radar Üssü’nün kapatılması için protesto eylemi yapıldı. Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından gerçekleştirilen eylemde destek vermek için Batman, Diyarbakır Bingöl, Malatya, Elazığ ve Adıyaman dahil çevredeki il ve ilçelerden binlerce Kudüs sevdalısı programa katıldı. Eylem, Erdem Kartal’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yağmura rağmen yoğun katılım sağlayan duyarlı vatandaşlar ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ile “Kürecik Kapatılsın” sloganları attı. Saat 13.00’da başlayan eylem olaysız şekilde son buldu.

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