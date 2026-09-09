Bolat, kişi başı milli gelirin yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükseleceğini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından bu yıl düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışında, kişi başına milli gelirin yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükseleceğini açıkladı. Bolat, "Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükselmiş olacak. İhracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu Allah'ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yıl sonunda 410 milyar doları da aşacağız" dedi.

Açılışa Bakan Bolat'ın yanı sıra bölge milletvekilleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Türkiye, 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor"

Hükümet olarak 81 vilayetin tamamında kalkınma için öncelikli alanlara destek verdiklerini anlatan Bolat, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı "4 tane kırmızı çizgimiz" sözleriyle tanımladı. Bakan, 23 yıl önce 21'inci sırada bulunan Türkiye'nin bugün dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna geldiğini, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci sıraya yükseldiğini söyledi.

Bolat, "Türkiye, 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor. 6 yıl kesintisiz ve 1,7 trilyon dolar yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelire kavuştuk" ifadelerini kullandı.

Büyümenin yalnızca kamu politikalarıyla değil, özel sektörün yatırımları ve üretim gücüyle birlikte gerçekleştiğini kaydeden Bakan, sanayi, tarım, hizmetler ve ticaretin birbirini tamamladığını anlattı: "Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz, üretim olmasa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz."

Bolat, ekonominin yanında eğitim, sağlık, adalet, savunma, çevre ile kültür ve sanat alanlarında da çalışmaların sürdüğünü aktardı; temel hedefin huzur ve barış ortamında ekonomik gelişmeyi artırarak halkın refah seviyesini yükseltmek olduğunu kaydetti.

Esnafa söz verilen 150 milyon lira gönderildi

Bolat, geçtiğimiz hafta Tekirdağ'da yaptığı açıklamada söz verdiği 150 milyon liralık kaynağın esnafa ulaştığını duyurdu: "7 ayda, 8 ayda 1,4 milyar lira yüzde 20 maliyetle esnaf kredileri dağıtmıştık ve 150 milyon lirayı da yarın gönderiyoruz demiştim. Onu gönderdik, esnaflara dağıtıldı."

Sanayi ve üretime yönelik desteklerin süreceğini belirten Bakan, enerji, ihracat, istihdam ve asgari ücret alanlarındaki desteklerle sanayicinin, işçinin, çiftçinin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi"

Bolat, önemli bir sanayi merkezine dönüşen Çerkezköy'ün Kapaklı, Saray, Çorlu, Lüleburgaz, Muratlı ve OSB'leriyle birlikte Tekirdağ ile Trakya'nın lokomotif bölgesi haline geldiğini kaydetti. Fuarın ticari bağlantıların kurulacağı ve iş hacminin artırılacağı bir platform olması gerektiğini dile getiren Bakan, "Çerkezköy Sanayi Fuarı'nın artık iş yapma zamanı geldi" dedi. Bolat, bölge iş dünyasına başarı ve bol kazanç dileyerek "Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır" mesajını verdi.

Açılış konuşmasını yapan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise fuarın ikinci on yılı için vizyonlarını "üretim – dönüşüm – dünyaya açılım" sözleriyle özetledi. Yarım asrı geride bırakan bölge sanayisinin başta beyaz eşya ve ilaç üretimi olmak üzere birçok sektörde açık ara ülke lideri konumunda olduğunu söyleyen Çetin, üyelerin önünü açmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve Trakya'nın potansiyelini dünyaya taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de fuarın Çerkezköy ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından başarılı firmalara ödülleri verildi. Tekirdağ'ın Saray ilçesine ÇTSO tarafından yaptırılacak okulun protokolü de fuarda imzalandı; Bakan Bolat ve beraberindekiler stant açan firmaları ziyaret etti.