Tadını çok seveceğiniz ve içerisinde birçok sebzenin olduğu lezzetli bir kiş yapmak için kolay tarif.

Bol sebzeli kiş malzemeleri neler?

4 adet kabak (kabuklarıyla rendelenmiş, suyu sıkılmış)

10 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

200 ml. krema

200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

150 gram brokoli (haşlanmış)

100 gram karnabahar (haşlanmış)

2 adet havuç (rendelenmiş)

6 dal taze soğan

1 çay kaşığı karabiber

Bol sebzeli kiş nasıl yapılır?

Bir kasede kabak, yumurta,un ve tuzu karıştırın. Kelepçeli bir kalıbın altına yağlı kağıt serin. Kevgir yardımıyla yumurtalı karışımdan kabakları süzdürerek kalıba koyun ve bir spatula ile üzerini düzeltin. Kasede kalan yumurtalı karışımı bir sonraki aşamada kullanacağımız için atmayın. 190 derece fırında 15 dakika pişirin ve ocaktan çıkarın. Yumurtalı karışıma kreama, kaşar ve karabiber ekleyip karıştırın. Fırından çıkardığınız kabaklı tabanın üzerine brokoli, karnabahar, havuç, kaşar, sıvı harç ve taze soğanı serpiştirin. 190 derecede 25 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.