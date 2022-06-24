Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi, isteme kahvesi nasıl yapılır?

Türk kahvesi yaparken öncelikle kahvemizin kesinlikle taze olması gerekiyor. Eğer taze çekilmiş kahveleri bulma imkanınız yoksa marketten alabilirsiniz. Kahvelerimizin hava almaması için paketi açtıktan sonra bir kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz, bu şekilde kahveniz taze kalacaktır.

Diğer önemli bir nokta ise kullanacağınız suyun tabii ki de soğuk olması gerekiyor sıcak su kullanmıyoruz. Çeşme suyunda çok fazla klor olduğu için çeşme suyu kullanmayı da çok tavsiye etmiyorum, normal hazır sulardan yaparsanız çok daha iyi bir sonuç alacaksınız.

Şimdi kahvemizi hazırlamaya başlayalım.

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Tarifi, İsteme Kahvesi Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Türk Kahvesi (2 tatlı kaşığı)

Su (2 fincan)

Şeker (2 çay kaşığı)

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Tarifi, İsteme Kahvesi Nasıl Yapılır?

Yapılışı

Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın. Cezveyi kısık ateşte üzerinde köpük oluşuncaya kadar kaynama derecesine yaklaşmasını gözleyin. Kaynamaya başlamadan önce kısık ateşten alarak üst tabakada kabaran kahve köpüğünü fincanlara eşit miktarda pay edin.

Farklı kahve tercihi olanlar için tarifler

Sütlü Türk Kahvesi Tarifi

Kendine has kıvamı ve kokusu ile sade haliyle bile iştah kabartan Türk kahvesi; lezzetini keşfettiğinizde sizi sadece sütlü tüketmeye teşvik edecek kadar süte yakışan bir kahve çeşidi. Daha yumuşak içimli ve aromatik alternatifler arayanlar için mükemmel bir tercih olacak sütlü Türk kahvesi, yapımı oldukça basit bir tarife sahip. Siz de aşağıdaki adımları izleyerek şimdiye kadar içtiğiniz en lezzetli kahvelerden birini yapabilirsiniz:

Kişi sayısına göre her fincana süt doldurun ve cezveye boşaltın.

Cezveyi ocağa alıp kısık ateşte sütü biraz ısıttıktan sonra üzerine kişi başına 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi dökün ve yavaş yavaş karıştırın (bu aşamada isteğe göre şeker eklenebilir).

Kahve köpürmeye başladığında ocaktan uzaklaştırıp kaşık yardımıyla köpüğünü alın ve fincan/fincanlara dökün.

Cezveyi tekrar ateşe koyup bir taşım daha kaynattıktan sonra kahvenin tamamını fincan/fincanlara boşaltın.

Latte (Bol Köpüklü) Tarifi İçin Malzemeler

300 ml süt

1 tatlı kaşığı granül kahve ( 1-2 çay bardağı sıcak su ile hazırlanacak. Damak zevkinize göre)

Arzuya göre 2-3 küp şeker

Köpürtmek için el blenderı

Cezve

Büyük cam bardak

Latte (Bol Köpüklü) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce sütümüzün tamamını cezveye alalım ve kısaca kaynatalım. ( şeker katalım) Kaynadıktan sonra ocaktan alalım bilendir ile en yüksek ayarda sağa sola oynatarak iyice köpürtelim.

Sütümüzün yarısından fazlasını bardağı boşaltalım diğer sütü tekrar blendır ile köpürtelim. Şimdi bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşı granül kahve koyup eritelim. Kahveyi cezve yardımıyla, bardağı hafif eğerek bardağın kenarından doğru yavaşça içine akıtalım. Kahve yavaşça altı aktıkça köpüklü hafif yukarıya kalkacaktır. Şimdi diğer köpüğü üzerine koyup kahvemizi tamamlayalım. Üzerine kahve veya kakao tozu serpelim.

Sütlü Köpüklü Kahve Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı nescafe (istediğiniz marka)

1 kupa süt

İsteğe bağlı şeker

Süslemek İçin;

Çikolata sosu

Sütlü Köpüklü Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütü kaynatalım.

Kupaya 1 tatlı kaşığı nescafeyi ve şekeri koyalım. Kaynayan sütün yarısını, nescafeye ekleyelim. Kalan sütü mikserler çırpalım. Ben mini pille çalışan kahve mikseriyle çırptım. İyice köpük olunca, (neredeyse süt kalmayacak köpüğe dönüşecek) nescafenin üzerine dökelim. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, sıcak servis yapalım.