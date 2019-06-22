0553 313 94 23

Bol köpüklü kahve hazırlamanın sırrını açıklıyoruz?

Bolca süt köpüğü içeren latte ve cappuccinoyu evinizde hızlıca hazırlamanız mümkün. Hem de süt köpürtücünüz olmadan...

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:53
Bol köpüklü kahve hazırlamanın sırrını açıklıyoruz?

Son yıllarda ülkemizde kahve kültürü bir hayli gelişti. Elbette, bunda açılan zincir kahve dükkanlarının büyük etkisi var. Sert kahve sevenler genellikle Americano ve filtre kahveyi tercih ediyor. Yumuşak içimli kahvelerden ise bolca süt köpüğü içeren latte ve cappuccino tercih ediliyor. Filtre kahveyi evde hazırlamak son derece kolay. Yapılması gereken makinenin düğmesine basmak ya da french press kullanarak kahveyi hazırlamak. Ancak bol süt köpüklü latte ve türevlerini hazırlamak biraz daha karmaşık. Bu tip kahveler için en az kahve makinesi kadar pahalı süt köpürtücüler gerekiyor. Şayet siz de yumuşak içim kahve seviyorsanız ve evinizde de süt köpürtücünüz yoksa ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Süt köpürtücüsü olmadan süt nasıl köpürtülür?

İhtiyacınız olan yalnızca bir french press. Bu bardak sayesinde bol köpüklü kahve hazırlamanız yalnızca birkaç dakikanızı alacak.

Öncelikle sütü ocakta ısıtın. Mutfak termometreniz var ise süt sıcaklığını 60 C'ye getirmeniz yeterli. Yok, ise yoğurt mayalar gibi serçe parmağınızı süte daldırıp içinizden 10'a kadar sayın. Sütün sıcaklığına parmağınız dayanıyorsa arzu ettiğiniz ısıyı yakalamışsınızdır demektir.

French pressi güzelce yıkayın. Sütün kahve tortularıyla dolu olması muhtemelen hoşunuza gitmez.

Sütü french presse boşaltın.

French pressin pistonunu yukarı aşağı hareket ettirin.

Bu işlemi 1 ila 1,5 dakika sürdürün.

French pressin kapağını kaldırdığınızda köpüğü fark edeceksiniz. Hazırladığınız köpüğü bir kaşık yardımıyla kahvelere bölüştürebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis üyeleri stratejik plan sürecine dahil edildi
    1. Meclis üyeleri stratejik plan sürecine..
    2. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında..
    3. Yok böyle müdahale! Derede boğulan..
    4. Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin..
    5. Sıcak havalarda elektronik cihazların..
    6. Otogarlarda seçim hareketliliği
    7. Kendi ağırlığının 850 katını..
    8. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    9. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    10. Makine halısı üretiminin merkezi..
    11. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    12. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    13. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    14. İngiltere'den İran'a ziyaret
    15. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    16. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    17. Babakale köyünün tek seramikçisi
    18. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    19. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    20. Kütahya’dan derece ile döndüler
    21. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    22. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    23. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    24. Vefat eden uzman çavuş, son..
    25. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    26. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    27. Trabzon'daki sağanak
    28. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
    29. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
    30. MTDF’den Mardin’in kalkınmasına destek
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!