Bol köpüklü kahve hazırlamanın sırrını açıklıyoruz?

Son yıllarda ülkemizde kahve kültürü bir hayli gelişti. Elbette, bunda açılan zincir kahve dükkanlarının büyük etkisi var. Sert kahve sevenler genellikle Americano ve filtre kahveyi tercih ediyor. Yumuşak içimli kahvelerden ise bolca süt köpüğü içeren latte ve cappuccino tercih ediliyor. Filtre kahveyi evde hazırlamak son derece kolay. Yapılması gereken makinenin düğmesine basmak ya da french press kullanarak kahveyi hazırlamak. Ancak bol süt köpüklü latte ve türevlerini hazırlamak biraz daha karmaşık. Bu tip kahveler için en az kahve makinesi kadar pahalı süt köpürtücüler gerekiyor. Şayet siz de yumuşak içim kahve seviyorsanız ve evinizde de süt köpürtücünüz yoksa ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Süt köpürtücüsü olmadan süt nasıl köpürtülür?

İhtiyacınız olan yalnızca bir french press. Bu bardak sayesinde bol köpüklü kahve hazırlamanız yalnızca birkaç dakikanızı alacak.

Öncelikle sütü ocakta ısıtın. Mutfak termometreniz var ise süt sıcaklığını 60 C'ye getirmeniz yeterli. Yok, ise yoğurt mayalar gibi serçe parmağınızı süte daldırıp içinizden 10'a kadar sayın. Sütün sıcaklığına parmağınız dayanıyorsa arzu ettiğiniz ısıyı yakalamışsınızdır demektir.

French pressi güzelce yıkayın. Sütün kahve tortularıyla dolu olması muhtemelen hoşunuza gitmez.

Sütü french presse boşaltın.

French pressin pistonunu yukarı aşağı hareket ettirin.

Bu işlemi 1 ila 1,5 dakika sürdürün.

French pressin kapağını kaldırdığınızda köpüğü fark edeceksiniz. Hazırladığınız köpüğü bir kaşık yardımıyla kahvelere bölüştürebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.