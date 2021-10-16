Bol cevizli tatlı

Bugün kendinize bir iyilik yapın ve bu enfes bol cevizli tarifimizle lezzeti tadın.

Malzemeler

7 su bardağı un

1 adet yumurta

2 su bardağı irmik

2 su bardağı yağ

1 su bardağı yoğurt

100 gram tereyağı veya margarin

1/2 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı sirke

Susam 1 yemek kaşığı

tarçın

Ceviz içi

Badem, inci şekerler (Üzeri için)

3 bardak su (Şerbeti için)

2,5 bardak şeker (Şerbeti için)

1 dilim limon (Şerbeti için)

Yapılışı

Uygun bir kaba un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri çırpın. Çırpma işleminden sonra kabartma tozunu ilave edin. Üzerine unun yarısını ekleyin ve güzelce karıştırın. Kalan unu yavaş yavaş dökün ve karıştırın. Hamuru iyi yoğurmanız gerekiyor. Hamurun üçte birini bir başka kap içine açın. 1 yemek kaşığı susam, 1 yemek kaşığı tarçın ve 150 gram cevizi üzerine ekleyip karıştırın. Kalan sade hamurun yarısını bir pişirme kağıdı üzerine alıp kare şeklini verin. Üzerine bir tane daha pişirme kağıdı serip merdane ile açın. Kullanacağınız tepsinin boyutuna göre hamuru kesin. Tepsiyi bir katı yağ ile yağlayıp kestiğiniz hamuru yerleştirin. Cevizli hamuru da tepsi boyutunda açıp tepsideki hamurun üzerine yerleştirin. Kalan sade hamuru da açıp cevizli hamurun üzerine yerleştirin. Tepsi içine yerleştirdiğiniz tatlıyı istediğiniz şekilde dilimlere ayırın. Bıçak yardımı ile desen çizin ve süslemek için badem yerleştirebilirsiniz. 175 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kahverengi olana kadar pişirin. Şerbeti için olan malzemeleri bir kapta karıştırın ve kaynatın. 5 dakika kaynatmak yeterli olur. Pişen tatlıya sıcakken, sıcak olan şerbeti dökün. Bir saat beklettikten sonra tatlınızı yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.