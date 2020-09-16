Boks Milli Takımı, İngiliz boksörlerle Çankırı'da kampa girdi

ÇANKIRI (AA) - 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına hazırlanan Türk Boks Milli Takımı, İngiltere Boks Milli Takımı'yla Çankırı'da kampa girdi.

Kente gelen İngiltere Boks Milli Takımı ve Türk Milli Takımı'nda sporcu ve antrenörlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

İngiliz sporcular antrenmanlara Atatürk Stadyumu'nda başladı.

İngiltere Boks Milli Takımı Başantrenörü Lee Pullen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk boksörlerle antrenman yapmak için geldiklerini söyledi.

Türklerin saygıdeğer ve misafirperver olduklarını belirten Pullen, "Türk Milli Takımı ile daha önce de İngiltere'de kamp yaptık. Takım çok iyiydi. Çankırı'yı da çok beğendik. Antrenmanlar çok iyi gidiyor." dedi.

Olimpiyatlara hazırlanmak için Türkiye'yi tercih ettiklerini vurgulayan Pullen, 16 boksör, toplam 23 kişilik ekiple Çankırı'ya geldiklerini kaydetti.

Yıldız Bayan Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Kamp Müdürü Ahmet Çınar da Türkiye'deki boksörlerin kalitesinden dolayı İngiltere Milli Takımı'nın Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Türk ve İngiliz Boks Milli Takımının olimpiyatlar için de hazırlık yaptığını dile getiren Çınar, "Türk ve İngiltere Boks Milli Takımlarını yaklaşık 10 günlük sürede 26 Eylül'e kadar Çankırı’da misafir edeceğiz. Takımlar burada hazırlık antrenmanları yapacaklar. Daha sonra ikili müsabakalar yapmayı planlıyoruz. Çankırı olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ülkeler arasında son derece önemli bir kamp. Hem Türkiye'de hem de İngiltere'de olimpiyat madalyasına yakın sporcular şu an Çankırı'da antrenman yapıyorlar." ifadelerini kullandı.