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Boks Milli Takımı, Avusturya’da

Erkek Boks Milli Takımı, yarın Avusturya Boks Milli Takımı ile yapılacak olan ikili müsabakalar için Avusturya’ya gitti.

12 Nisan 2019 Cuma 16:00
Boks Milli Takımı, Avusturya’da

Erkek Boks Milli Takımı, yarın Avusturya Boks Milli Takımı ile yapılacak olan ikili müsabakalar için Avusturya’ya gitti.


Erkek Boks Milli Takımı, Avusturya Boks Milli Takımı ile yarın ikili karşılaşmalar yapacak. Milliler, Avusturya Boks Federasyonu’nun özel davetlisi olarak başkent Viyana’ya gitti. Boks Milli Takım kafilesinde şu isimler bulunuyor:


Mustafa Kalkan (Antrenör), Erkan Yılmazbaş (Antrenör), Ümit Tepeli (60 kg), Muhammet Gültekin (64 kg), Yunus Emre Batman (69 kg), H. Utku Erdoğan (75 kg), M.Nadir Ünal (81 kg), Cihandar Enes Alkazak (91 kg), Muhammed Aydın (+91 kg)

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:00
  1. doğa

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