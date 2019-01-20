0553 313 94 23

Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası

- Samsun'da 5 gün süren organizasyon tamamlandı

20 Ocak 2019 Pazar 17:13
Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası


SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün süren şampiyonaya, 83'ü kadın 315 sporcu katıldı.

Şampiyonada, kadınlar 48 kiloda Melek Yaman, 51 kiloda Hamide Yavuz, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Gizem En, 64 kiloda Ayşenur Yılmaz, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Tuğba Öz, +81 kiloda Şuheda Şahin şampiyon oldu.

Erkeklerde ise 49 kiloda Yusuf Yılmaz, 52 kiloda Emin Erdoğdu, 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Furkan Pank, 64 kiloda Muhammed Gültekin, 69 kiloda Batuhan Giritli, 75 kiloda Yusuf Gökçek, 81 kiloda Cemal Osmanoğlu, 91 kiloda Ali Nihal, +91 kiloda Deniz Güngör birinciliği elde etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:13
  1. 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası
  2. boks
  3. Samsun
  4. şampiyona

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de 30 liseli birbirine girdi! Köpeğini üstlerine saldı
    1. Denizli'de 30 liseli birbirine girdi!..
    2. Saadet Partisi'nde kritik tarih belli..
    3. Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine..
    4. "Dünyanın yarısından fazlası..
    5. Yunanistan'da olaylı "Makedonya"..
    6. Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası..
    7. Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    8. "ALS hastası kardeşlerimizin..
    9. İçişleri Bakanı Soylu'dan adres..
    10. 'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan..
    11. Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye..
    12. FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp..
    13. Ali Koç, Koray Şener parkını açtı
    14. KKTC'de "Hamsi Festivali"
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26..
    17. Saadet Partisinin aday tanıtım hazırlığı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin..
    19. Bahreyn ve Mısır, "Hamed-3"e başladı!
    20. Tahincioğlu All-Star 2019
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?