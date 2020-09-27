Boko Haram'dan vali konvoyuna saldırı! Çok sayıda ölü var

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'da katliam yaptı. Boko Haram, dün ülkenin kuzeydoğusunda, Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum konvoyuna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

15 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, ismini vermek istemeyen ordu yetkilisi, Boko Haram'ın, Vali'nin de bulunduğu konvoya Baga bölgesinde yaptığı saldırıdan sonra 15 kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığını bildiren yetkili, saldırıda birçok kişinin de yaralandığığını, çok sayıda asker ve polisin de kayıp olduğunu ifade etti.

Vali yara almadan kurtuldu

Saldırıda ilk tespitlere göre içlerinde 3 asker ve 7 polisin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Vali Zulum'un yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar da hasar görmüştü.

Boko Haram, 2000'li senelerden beri 20 binden fazla kişiyi katletti

Ülkede 2000'li senelerin başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi canından oldu.

Nijerya'nın sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de 2015 yılından beri saldırılar düzenleyen örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016 senesinde örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 senesinden beri lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.