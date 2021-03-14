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Dünya Boko Haram yine saldırdı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Boko Haram yine saldırdı! Çok sayıda ölü var

Nijerya'da sivil halka yönelik büyük tehdit olan DEAŞ uzantısı Boko Haram, askeri konvoya saldırdı. Olayda 19 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 08:00:00 -
Boko Haram yine saldırdı! Çok sayıda ölü var

Ulusal basında çıkan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Çad Gölü Havzası'ndaki Gudumbali bölgesinde askeri konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda, 15 asker ve 4 Müşterek Görev Gücü (JTF) mensubu yaşamını yitirdi.

Öte yandan Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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