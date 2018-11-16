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Boko Haram 10 kadını kaçırdı

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın, bir köye düzenlediği saldırı sonrası 10 kadını kaçırdığı açıklandı.

16 Kasım 2018 Cuma 15:50
Boko Haram 10 kadını kaçırdı

Ulusal basında yer alan haberlere göre Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Bulama köyüne silahlı saldırı düzenledi ve saldırı sonrasında 10 kadını kaçırdı.

Bulama Köyü lideri Mohammed Ibrahim, yaptığı açıklamada, örgüt mensuplarının rastgele ateş açtığını, yaklaşık 100 evi ateşe verdiğini ve 100'ün üzerinde büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Öte yandan eyalete bağlı Kareto bölgesinde de ordu ile Boko Haram arasında çıkan çatışmada 3 askerin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:50
  1. Boko Haram
  2. Nijerya
  3. saldırı
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