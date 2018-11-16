0553 313 94 23

Boko Haram 10 kadını kaçırdı!

Nijerya'da, daha önce DAEŞ'e bağlılığını bildiren terör örgütü Boko Haram'ın, bir köye düzenlediği saldırı sonrası 10 kadını kaçırdığı bildirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 15:45
Boko Haram 10 kadını kaçırdı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın, bir köye düzenlediği saldırı sonrası 10 kadını kaçırdığı belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Bulama köyüne silahlı saldırı düzenledi ve saldırı sonrasında 10 kadını kaçırdı.

Bulama Köyü lideri Mohammed Ibrahim, yaptığı açıklamada, örgüt mensuplarının rastgele ateş açtığını, yaklaşık 100 evi ateşe verdiğini ve 100'ün üzerinde büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

"3 asker öldü"

Öte yandan eyalete bağlı Kareto bölgesinde de ordu ile Boko Haram arasında çıkan çatışmada 3 askerin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:45
  1. Boko Haram
  2. Nijerya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boko Haram 10 kadını kaçırdı
    1. Boko Haram 10 kadını kaçırdı
    2. 10 yaşındaki kız sapığı böyle pişman..
    3. Sınırda bitap düşmüş halde bulunan..
    4. Şırnak'ta patlama! Şehit ve yaralılar..
    5. Şeker yüzünden ayak parmakları kesildi
    6. Kâşî, sırça derken çini
    7. Osman Kavala soruşturmasında yeni..
    8. Samsun’da suya yüzde 15 indirim müjdesi
    9. Boko Haram 10 kadını kaçırdı!
    10. 'Çin'e iade edilirsem öldürecekler'
    11. Janne Andersson: Türk milli takımı iyi..
    12. AK Parti'den ABD'nin PKK itirafına ilk..
    13. Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı..
    14. Ayaklarda yangın var!
    15. ABD’de Müslüman kıza ölüm tehdidi
    16. Jose Fernandao bombası! Tekrar dönüyor
    17. Erdoğan davet etti! Putin İstanbul'a..
    18. Konya'da arkadaşını öldürüp, cesediyle..
    19. Antalya'ya yarın için kuvvetli yağmur..
    20. Kuzey Kore'den Japonya'ya özür..
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!