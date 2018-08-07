THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Boğulma tehlikesi geçiren genç, kurtarılamadı

Samsun geçen Cumartesi denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan Muhammet Raşit Kırgızlı (17), hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2018 Salı 19:43
Boğulma tehlikesi geçiren genç, kurtarılamadı

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi mevkisinde denize giren Muhammed Raşit Kırgızlı, suda çırpınmaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Kırgızlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Muhammed Raşit Kırgızlı, hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:43
  1. Samsun
  2. samsun
  3. boğulma
  4. tehlike

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren rayından sıçrayan kıvılcım 8 evi yaktı
    1. Tren rayından sıçrayan kıvılcım 8 evi..
    2. İYİ Parti'nin kurultay sloganı belli..
    3. Erol Bulut: Yeni transferler henüz..
    4. Mal varlığına tedbir konulan Haydar..
    5. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    6. Rus uçağında şok! Acil iniş yaptı
    7. Uzmanlar uyardı! Islak mendili..
    8. ABD yerel seçimlerinde aday olan..
    9. Nagatomo'dan Galatasaray'a kötü haber
    10. Kuruluşundan bugüne AK Parti anlatılacak
    11. Bayat ekmeği israf etmeyin
    12. Halsizlik ruh halini olumsuz etkiliyor
    13. Alışverişin 5 önemli kuralı
    14. Bu faktörler çocuklarda işitme kaybına..
    15. İHA'lar tespit etti, F-16'lar vurdu!
    16. Lipedema nedir? Nasıl tedavi edilir?
    17. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    18. Neden ev yoğurdu tüketmeliyiz?
    19. Gümüşhane-Bayburt karayolunda..
    20. Yürürken ellerimizi sallamazsak ne olur?
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman