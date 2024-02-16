Boğazlardan gemi geçişleri arttı!

Bakan Uraloğlu, Türkiye boğazlarından geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artışla 83 bin 892 gemi geçtiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye boğazlarından geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artışla 83 bin 892 gemi geçtiğini söyleyerek, "Bu yıl uygulayacağımız ekonomi politikaları ve bölgemizdeki çatışmaların sona ermesiyle deniz ticaretinde yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.